كوسة بحشوة الجبن والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكوسة المحشية بالدجاج والبصل وجبن البارميزان الشهية والسريعة، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

حبتا كوسة كبيرة

3 ملاعق كبيرة زيت

كوب لحم دجاج مفروم

فلفل أخضر مكعبات صغيرة

كيس مرقة الدجاج

فلفل أسود

بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

3 حبات طماطم مكعبات صغيرة

كوب من البقسماط المطحون

1/4 كوب جبنة البارميزان المبشور

ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم

طريقة التحضير

- يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية، وتقطع الكوسة إلى نصفين بالطول، وتفرغ ويحتفظ باللب.

- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ويطهى الدجاج نحو ثمانى دقائق حتي يتحمر قليلًا.

- يضاف الفلفل الأخضر ومرقة الدجاج والفلفل الأسود ولب الكوسة المفروم والبصل والثوم، ويطهى نحو خمس دقائق.

- يقلب مع المكونات السابقة الطماطم والبقسماط المطحون وجبن البارميزان والريحان، وتحشى بها الكوسة، ثم توضع في صينية، وتدخل الفرن نحو ثلاثين دقيقة حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم.