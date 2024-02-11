كوسة بحشوة الجبن والدجاج...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكوسة المحشية بالدجاج والبصل وجبن البارميزان الشهية والسريعة، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
حبتا كوسة كبيرة
3 ملاعق كبيرة زيت
كوب لحم دجاج مفروم
فلفل أخضر مكعبات صغيرة
كيس مرقة الدجاج
فلفل أسود
بصلة مفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
3 حبات طماطم مكعبات صغيرة
كوب من البقسماط المطحون
1/4 كوب جبنة البارميزان المبشور
ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم
طريقة التحضير
- يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية، وتقطع الكوسة إلى نصفين بالطول، وتفرغ ويحتفظ باللب.
- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ويطهى الدجاج نحو ثمانى دقائق حتي يتحمر قليلًا.
- يضاف الفلفل الأخضر ومرقة الدجاج والفلفل الأسود ولب الكوسة المفروم والبصل والثوم، ويطهى نحو خمس دقائق.
- يقلب مع المكونات السابقة الطماطم والبقسماط المطحون وجبن البارميزان والريحان، وتحشى بها الكوسة، ثم توضع في صينية، وتدخل الفرن نحو ثلاثين دقيقة حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم.
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