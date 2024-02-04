بليلة القمح بالمكسرات...

استمتعي بوجبة شتوية دافئة ومذاق لذيذ من البليلة والحليب، وأضيفي عليها المكسرات أو القرفة حسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3/4 كوب سكر
3 عبوات فانيليا
2 ونصف لتر ماء
كوبا قمح
حليب
مكسرات حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- ينقى القمح ويغسل عدة مرات فى طبق عميق، لإزالة كل الشوائب.
- يوضع ماء في إناء كبير وعميق على النار حتى الغليان، ويضاف فيه القمح المغسول، ويترك ليغلي.
- تخفض النار لأقل درجة، ويترك القمح نحو الساعتين حتى تتفتح حباته، ويغلظ القوام مع التقليب من حين إلى آخر، حتى لا يلتصق القمح بقاع الإناء.
- تضاف الفانيليا والسكر إلى القمح، ويترك على نار هادئة مع التقليب حتى الغليان.
- للتقديم يضاف الحليب إلى كمية البليلة المرغوب في تقديمها، ويسخن خليط البليلة والحليب على النار، وتقدم ساخنة، ويمكن إضافة القرفة أو المكسرات حسب الرغبة.
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