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بليلة القمح بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 10:25 صباحا
بليلة القمح بالمكسرات
طبق شتوي شهي من القمح والفانيليا والمكسرات.. تعرفي على طريقة تحضيره (أرشيفية: الإنترنت)
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استمتعي بوجبة شتوية دافئة ومذاق لذيذ من البليلة والحليب، وأضيفي عليها المكسرات أو القرفة حسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3/4 كوب سكر
3 عبوات فانيليا
2 ونصف لتر ماء
كوبا قمح
حليب
مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- ينقى القمح ويغسل عدة مرات فى طبق عميق، لإزالة كل الشوائب.

- يوضع ماء في إناء كبير وعميق على النار حتى الغليان، ويضاف فيه القمح المغسول، ويترك ليغلي.

- تخفض النار لأقل درجة، ويترك القمح نحو الساعتين حتى تتفتح حباته، ويغلظ القوام مع التقليب من حين إلى آخر، حتى لا يلتصق القمح بقاع الإناء.

- تضاف الفانيليا والسكر إلى القمح، ويترك على نار هادئة مع التقليب حتى الغليان.

- للتقديم يضاف الحليب إلى كمية البليلة المرغوب في تقديمها، ويسخن خليط البليلة والحليب على النار، وتقدم ساخنة، ويمكن إضافة القرفة أو المكسرات حسب الرغبة.

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