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أجنحة الدجاج على الطريقة الماليزية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:15 صباحا
أجنحة الدجاج على الطريقة الماليزية
أجنحة الدجاج وصفة مميزة وشهية نقدم لك طريقتها اليوم من المطبخ الماليزي بالصويا صوص (أرشيفية: الإنترنت)
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أجنحة الدجاج وصفة مميزة وشهية نقدم لك طريقتها اليوم من المطبخ الماليزي، وهي تتكون من صوص الصويا والمحار وزيت السمسم وبودرة الثوم والبصل والريحان، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
600 غرام أجنحة دجاج.
5 ملعقة كبيرة صويا صوص.
1.5 ملعقة كبيرة زيت السمسم.
2 ملعقة صغيرة صوص المحار.
ملعقة صغيرة : ثوم باودر - بصل باودر - ريحان مجفف.
¾ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود.

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الصويا صوص وزيت السمسم وصوص المحار وبودرة الثوم وبودرة البصل مع الملح والفلفل الأسود والريحان ونخلط جيداً، ثم نضيف فيه أجنحة الدجاج ونقلب نغلف بالنايلون ونضع الوعاء في الثلاجة لمدة 24 ساعة حتى تتشرب الأجنحة التتبيلة.

- ثم نقوم بشوي الأجنحة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة مع التغليف بورق الفويل ومن ثم نحمرها لمدة عشر دقائق دون ورق الفويل أو يمكن شويها على الجريل حيث نضع الأجنحة لمدة 15 دقيقة مع التقليب بين الحين والآخر حتى تنضج تماماً ثم نسكب في طبق التقديم وتقدم.

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