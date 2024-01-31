مقلوب تونسي

القاهرة - بوابة الوسط

المقلوب وصفة مميزة من المطبخ التونسي شهية ولذيذة جدًا تُحضَّر بطريقة سهلة فهي عبارة عن معجنات بحشوة الدجاج والجبن تقدم كوجبة رئيسية على الغداء أوالعشاء تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

ثلاثة أكواب دقيق

كوب ماء دافئ

نصف كوب حليب كامل الدسم

ثلث كوب زيت نباتي

7 غرامات خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الحشوة:

500 غرام صدر دجاج مقطع

300 غرام موزاريلا

2 شريحة جبنة شيدر

3 ملاعق كبيرة: زيت نباتي - كاتشب - مايونيز - بقدونس مفروم - جزر مبروش - صوص الجبنة

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة: فلفل أسود - كركم

طريقة التحضير

- نضع الخميرة والسكر والماء في وعاء ونخلط جيدًا ونتركها جانبًا لمدة 10 دقائق ثم نضيف الدقيق والزيت والحليب والملح ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متجانسة نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح 30 دقيقة نقطعها إلى كرتين ونفرد كل قطعة بالشوبك على شكل قرص كبير.

- لتحضير الحشوة نضع الزيت النباتي في مقلاة ونضيف الدجاج والملح والفلفل والكركم ونقلب ثم نترك الدجاج لمدة 15 دقيقة حتى ينضج تمامًا نقوم بفرد نصف الكمية من الدجاج على كل قرص من العجين ونضيف الموزاريلا وشريحة جبنة الشيدر وندخلها الفرن على درجة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ثم نضيف المايونيز والكاتشب وصوص الجبن والبقدونس المفروم والجزرالمبروش والمزيد من الموزاريلا نعود وندخلها الفرن لمدة 5 دقائق حتى تسيح جبنة الموزاريلا.

- ثم نخرج القرصين من الفرن ونثني كل قرص على شكل نصف دائرة نسكب في طبق التقديم وتقدم ساخنة إلى جانب البطاطا المقلية.