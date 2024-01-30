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عجة بالجبنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 09:57 صباحا
عجة بالجبنة
وصفة شهية من البيض والجبن أعديها لعائلتك على الفطور (أرشيفية: الإنترنت)
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العجة المحشية بالجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من خليط البيض والحليب والزيت والبصل والبقدونس والدقيق والمحمر في المقلاة وتتكون من طبقتين وبينهما طبقة من الجبنة. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 بيضة
¾ كوب ميكس جبنة شيدر وموتزاريلا مبشورة.
كوب حليب كامل الدسم – طحين.
حبة بصل كبيرة مفرومة ناعمة.
3.5 ملعقة كبيرة بقدونس.
2 ملعقة كبيرة : زيت نباتي – لبن.
ملعقة صغيرة خل أبيض.
½ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - بيكنغ باودر.

طريقة التحضير
- نضع البيض في وعاء ونضيف والخل الأبيض والملح والفلفل والزيت النباتي ونقلب، ثم نضيف الحليب واللبن نحرك قليلاً ثم نضيف البيكنغ باودر والدقيق بالتدريج مع التحريك المستمر.

- ثم نضيف البصل والبقدونس نقلب حتى تتجانس المكونات معاً ثم ندهن مقلاة ذات سطح واسع وغير قابل للالتصاق بالزيت النباتي ونسكب نصف كمية الخليط المحضر فيها ونوزعه بشكل متساو على كامل المقلاة ومن ثم نرفعها على نار متوسطة ونتركها لمدة ثلاث دقائق حتى يتحمر الوجه السفلي.

- ثم نقلبها للوجه الآخر ونتركها لمدة دقيقتين حتى يتحمر ثم نرفع قرص العجة المحضر ونضعه جانباً نعود وندهن المقلاة بالزيت النباتي ونسكب باقي كمية الخليط المحضرة نحمرها بالطريقة نفسها ثم نوزع على وجهها ميكس الأجبان ومن ثم نضع الطبقة الأولى من العجة فوق طبقة الأجبان ونحكم إغلاق الغطاء ونترك العجة على النار لمدة دقيقتين حتى تسيح الجبنة ثم ننقلها إلى طبق التقديم وتقطع وتقدم ساخنة.

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