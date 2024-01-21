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دونات مقلية بالكاسترد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 03:50 مساء
دونات مقلية بالكاسترد
طريقة تحضير الدونات الهشة القطنية بحشوة الكاسترد اللذيذة (أرشيفية: الإنترنت)
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الدونات الهشة القطنية بحشوة الكاسترد اللذيذة حلوي بإمكانك تحضيرها واعتمادها في مناسباتك الخاصة وأعياد ميلاد أطفالك، وسوف تنال إعجاب الجميع. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوبا دقيق
1/4 كوب ماء دافئ
1/4 كوب زبدة
1/4 كوب حليب
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
حبة بيض
فانيليا
1/4 ملعقة بيكينغ باودر
رشة ملح

لحشوة الكاسترد:
4 أكواب حليب
4 ملاعق كبيرة كاسترد باودر
4 ملاعق كبيرة سكر
للتزيين:
سكر بودرة
زيت غزير للقلي
طريقة التحضير

لتحضير حشوة الكاسترد:
- في وعاء عميق، اخلطي الحليب والسكر والكاسترد حتى تتجانس، ثم ضعي المزيج في قدر على نار متوسطة، وحركيه جيدا حتى يكثف، ثم ارفعي القدر واتركيه جانبا حتى يبرد.

لتحضير العجينة:
- ذوبي الخميرة والسكر بالماء الدافئ في وعاء، واخلطيهما جيدا حتى التجانس، ثم اتركيهما 15 دقيقة.

- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والملح في وعاء آخر، ثم اضيفي الحليب والبيض والزبدة وخليط الخميرة والفانيليا، ثم اخلطي المزيج حتى يتماسك، ثم غطي الوعاء، واتركي العجينة ترتاح 50 دقيقة.

- رشي سطح العمل بالدقيق، وافردي العجينة بواسطة النشابة حتى تصبح مسطحة، ثم قطعيها بقطاعة الدونات قطعا متساوية الحجم.

- في صينية مدهونة بالزيت، ضعي قطع العجينة ثم غطيها بقطعة قماش، واتركيها ترتاح 40 دقيقة.

- في قدر على حرارة متوسطة، سخني الزيت النباتي، ثم اضيفي اقلي فيه قطع الدونات حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفيها من الزيت جيدا، وضعيها في طبق التقديم.

- ضعي الكاسترد في كيس الحلويات، ثم اصنعي شقا في كل قطعة من الدونات، واحشيها بالكاسترد، ثم رشي فوقها السكر الناعم، لتصبح جاهزة للتقديم.

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