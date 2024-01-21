دونات مقلية بالكاسترد...

الدونات الهشة القطنية بحشوة الكاسترد اللذيذة حلوي بإمكانك تحضيرها واعتمادها في مناسباتك الخاصة وأعياد ميلاد أطفالك، وسوف تنال إعجاب الجميع. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوبا دقيق
1/4 كوب ماء دافئ
1/4 كوب زبدة
1/4 كوب حليب
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
حبة بيض
فانيليا
1/4 ملعقة بيكينغ باودر
رشة ملح
لحشوة الكاسترد:
4 أكواب حليب
4 ملاعق كبيرة كاسترد باودر
4 ملاعق كبيرة سكر
للتزيين:
سكر بودرة
زيت غزير للقلي
طريقة التحضير
لتحضير حشوة الكاسترد:
- في وعاء عميق، اخلطي الحليب والسكر والكاسترد حتى تتجانس، ثم ضعي المزيج في قدر على نار متوسطة، وحركيه جيدا حتى يكثف، ثم ارفعي القدر واتركيه جانبا حتى يبرد.
لتحضير العجينة:
- ذوبي الخميرة والسكر بالماء الدافئ في وعاء، واخلطيهما جيدا حتى التجانس، ثم اتركيهما 15 دقيقة.
- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والملح في وعاء آخر، ثم اضيفي الحليب والبيض والزبدة وخليط الخميرة والفانيليا، ثم اخلطي المزيج حتى يتماسك، ثم غطي الوعاء، واتركي العجينة ترتاح 50 دقيقة.
- رشي سطح العمل بالدقيق، وافردي العجينة بواسطة النشابة حتى تصبح مسطحة، ثم قطعيها بقطاعة الدونات قطعا متساوية الحجم.
- في صينية مدهونة بالزيت، ضعي قطع العجينة ثم غطيها بقطعة قماش، واتركيها ترتاح 40 دقيقة.
- في قدر على حرارة متوسطة، سخني الزيت النباتي، ثم اضيفي اقلي فيه قطع الدونات حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفيها من الزيت جيدا، وضعيها في طبق التقديم.
- ضعي الكاسترد في كيس الحلويات، ثم اصنعي شقا في كل قطعة من الدونات، واحشيها بالكاسترد، ثم رشي فوقها السكر الناعم، لتصبح جاهزة للتقديم.
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