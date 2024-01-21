دونات مقلية بالكاسترد

القاهرة - بوابة الوسط

الدونات الهشة القطنية بحشوة الكاسترد اللذيذة حلوي بإمكانك تحضيرها واعتمادها في مناسباتك الخاصة وأعياد ميلاد أطفالك، وسوف تنال إعجاب الجميع. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبا دقيق

1/4 كوب ماء دافئ

1/4 كوب زبدة

1/4 كوب حليب

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

حبة بيض

فانيليا

1/4 ملعقة بيكينغ باودر

رشة ملح

لحشوة الكاسترد:

4 أكواب حليب

4 ملاعق كبيرة كاسترد باودر

4 ملاعق كبيرة سكر

للتزيين:

سكر بودرة

زيت غزير للقلي

طريقة التحضير

لتحضير حشوة الكاسترد:

- في وعاء عميق، اخلطي الحليب والسكر والكاسترد حتى تتجانس، ثم ضعي المزيج في قدر على نار متوسطة، وحركيه جيدا حتى يكثف، ثم ارفعي القدر واتركيه جانبا حتى يبرد.

لتحضير العجينة:

- ذوبي الخميرة والسكر بالماء الدافئ في وعاء، واخلطيهما جيدا حتى التجانس، ثم اتركيهما 15 دقيقة.

- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والملح في وعاء آخر، ثم اضيفي الحليب والبيض والزبدة وخليط الخميرة والفانيليا، ثم اخلطي المزيج حتى يتماسك، ثم غطي الوعاء، واتركي العجينة ترتاح 50 دقيقة.

- رشي سطح العمل بالدقيق، وافردي العجينة بواسطة النشابة حتى تصبح مسطحة، ثم قطعيها بقطاعة الدونات قطعا متساوية الحجم.

- في صينية مدهونة بالزيت، ضعي قطع العجينة ثم غطيها بقطعة قماش، واتركيها ترتاح 40 دقيقة.

- في قدر على حرارة متوسطة، سخني الزيت النباتي، ثم اضيفي اقلي فيه قطع الدونات حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفيها من الزيت جيدا، وضعيها في طبق التقديم.

- ضعي الكاسترد في كيس الحلويات، ثم اصنعي شقا في كل قطعة من الدونات، واحشيها بالكاسترد، ثم رشي فوقها السكر الناعم، لتصبح جاهزة للتقديم.