الموز المقلي المقرمش

القاهرة - بوابة الوسط

الموز المقلي المقرمش وصفة مميزة من المطبخ الإندونيسي تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الموز المقطع والمغمس بالطحين والبيض والشوفان ومقلي ثم محلى بالعسل.

المكونات

4 موزات حجم متوسط

⅓ كوب دقيق

¾ كوب شوفان

بيضة

ملعقتان كبيرتان عسل

كوب زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

- نقطع الموز إلى شرائح متوسطة السماكة، ثم نغمسه في الدقيق ثم بالبيض، وبعدها في الشوفان، ثم نصفها في صينية.

- في وعاء آخر، نضع الزيت النباتي على نار متوسطة، وننتظر حتى يسخن، ثم نضيف شرائح الموز، ونتركها خمس دقائق مع قلبها على الوجه الآخر حتى تتحمر تماماً، وتأخذ اللون الذهبي.

- نرفعها من الزيت، ونضعها على مناديل ورقية، لامتصاص الزيت الزائد، ثم نضعها في طبق التقديم، ونوزع العسل عليها، لتصبح جاهزة للتقديم.