الموز المقلي المقرمش وصفة مميزة من المطبخ الإندونيسي تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الموز المقطع والمغمس بالطحين والبيض والشوفان ومقلي ثم محلى بالعسل.
المكونات
4 موزات حجم متوسط
⅓ كوب دقيق
¾ كوب شوفان
بيضة
ملعقتان كبيرتان عسل
كوب زيت نباتي للقلي
طريقة التحضير
- نقطع الموز إلى شرائح متوسطة السماكة، ثم نغمسه في الدقيق ثم بالبيض، وبعدها في الشوفان، ثم نصفها في صينية.
- في وعاء آخر، نضع الزيت النباتي على نار متوسطة، وننتظر حتى يسخن، ثم نضيف شرائح الموز، ونتركها خمس دقائق مع قلبها على الوجه الآخر حتى تتحمر تماماً، وتأخذ اللون الذهبي.
- نرفعها من الزيت، ونضعها على مناديل ورقية، لامتصاص الزيت الزائد، ثم نضعها في طبق التقديم، ونوزع العسل عليها، لتصبح جاهزة للتقديم.
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