كرات البطاطا بالقسماط

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير البطاطا بطريقة جديدة وشهية. تعلميها معنا وطبقيها في منزلك، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو بطاطا مسلوقة

كوب بقسماط

نصف كوب زبادي

ملعقتان كبيرتان زبد

ملح

فلفل أسود مطحون

زيت للقلي

للتغطية

دقيق

بقسماط مطحون

بيضتان مخفوقتان

رشة فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة، نضع البطاطا، ونهرسها جيدًا حتى تنعم، ونضيف إليها الزبادي والزبد والبقسماط والملح والفلفل الأسود، ونخلط مرة أخرى لتتجانس المكونات.

- في طبق واسع ومسطح نضع البقسماط، والدقيق في طبق آخر. وفي بولة عميقة، نخفق البيض مع الفلفل الأسود.

- نشكل خليط البطاطا على هيئة كرات أو أقراص متوسطة الحجم، ونغمسها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، ليغطيها بالكامل، ونرصها في صينية مسطحة.

- في مقلاه واسعة وعلى نار مرتفعة، نضع الزيت حتى يسخن، ونقلي أقراص البطاطا في الزيت.

- باستخدام ملعقة كبيرة نقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج.

- نرفع البطاطا البانيه على ورق مطبخ، لتتخلص من الزيت الزائد، وتصبح جاهزة للتقديم.