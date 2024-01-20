اصنعي زبدة الفستق كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

زبدة الفستق تدخل في تزيين الكثير من الحلويات، لذا نقدم لكي اليوم طريقة تحضيرها في المنزل كالمحترفات. تعرفي على الطريقة، وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

ملعقتا سكر

كوبا فستق حلبي

ملعقتا زيت نباتي

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

- قشري الفستق الحلبي، واطحنيه بآلة طحن الحبوب إلى أن يصبح ناعما.

- اضيفي الزيت النباتي والزبدة، ثم اطحني مرة أخرى، واضيفي السكر والفانيليا، واخلطي المكونات جيدا دقيقتين إلى أن يصبح قوامها كريميا.

- ضعي المزيج في وعاء محكم الإغلاق، ليصبح جاهزا للاستخدام.