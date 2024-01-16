حساء الخرشوف بالبصل والكريمة...

تعلمي معنا طريقة عمل حساء الخرشوف المغذي بالكريمة من المطبخ اللبناني، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
6 حبات خرشوف
عودا كرافس
حبة بطاطا
حبة بصل
كوبا كريمة لباني
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
1/4 كيلو بندق
كوبا حساء
طريقة التحضير
- نبدأ فى تجهيز حبات الخرشوف بقطع النصف العلوى، ثم ننزع الأوراق الخارجية الخشنة حتى نصل للأوراق الداخلية الطرية.
- برفق نفتح هذه الأوراق، وباستخدام ملعقة صغيرة نخرج القلب مع مراعاة ترك الأوراق الداخلية سليمة.
- نقطع قلب الخرشوف بالطول إلى ثماني قطع، وتترك جانبا.
- فى حلة على نار متوسطة، يسخن زيت زيتون، ويضاف البصل والكرفس، ويتركان 8 - 10 دقائق حتى يميل لونهما للون البني.
- يضاف البطاطا والخرشوف والحساء، ونتركها حتى الغليان، ثم نخفض النار حتى تصل إلى متوسطة.
- تغطى الحلة، وتترك على النار 40 دقيقة حتى يزداد سمك القوام، وتتداخل النكهات، ويحمص البندق ويقشر.
- يضرب الحساء فى الخلاط على سرعة عالية دقيقة إلى أن يصبح كريميا وناعما، ثم يصفى بمصفاة ضيقة، ويضاف إليه الملح والفلفل الأبيض والكريمة.
- يترك الحساء على نار متوسطة مع التقليب الجيد.
- يقدم الحساء ساخنا فى بولة التقديم بعد تجميله بحبات البندق.
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