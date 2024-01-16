حساء الخرشوف بالبصل والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة عمل حساء الخرشوف المغذي بالكريمة من المطبخ اللبناني، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 حبات خرشوف

عودا كرافس

حبة بطاطا

حبة بصل

كوبا كريمة لباني

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

1/4 كيلو بندق

كوبا حساء

طريقة التحضير

- نبدأ فى تجهيز حبات الخرشوف بقطع النصف العلوى، ثم ننزع الأوراق الخارجية الخشنة حتى نصل للأوراق الداخلية الطرية.

- برفق نفتح هذه الأوراق، وباستخدام ملعقة صغيرة نخرج القلب مع مراعاة ترك الأوراق الداخلية سليمة.

- نقطع قلب الخرشوف بالطول إلى ثماني قطع، وتترك جانبا.

- فى حلة على نار متوسطة، يسخن زيت زيتون، ويضاف البصل والكرفس، ويتركان 8 - 10 دقائق حتى يميل لونهما للون البني.

- يضاف البطاطا والخرشوف والحساء، ونتركها حتى الغليان، ثم نخفض النار حتى تصل إلى متوسطة.

- تغطى الحلة، وتترك على النار 40 دقيقة حتى يزداد سمك القوام، وتتداخل النكهات، ويحمص البندق ويقشر.

- يضرب الحساء فى الخلاط على سرعة عالية دقيقة إلى أن يصبح كريميا وناعما، ثم يصفى بمصفاة ضيقة، ويضاف إليه الملح والفلفل الأبيض والكريمة.

- يترك الحساء على نار متوسطة مع التقليب الجيد.

- يقدم الحساء ساخنا فى بولة التقديم بعد تجميله بحبات البندق.