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كيك نسكويك شوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 12:04 مساء
كيك نسكويك شوكولاتة
كعكة النسكويك من أنواع الكيك الهشة والخفيفة التي يحبها الجميع (أرشيفية: الإنترنت)
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كعكة النسكويك من أنواع الكيك الهشة والخفيفة التي يحبها الجميع تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
2 كوب دقيق.
بيضتان.
كوب سكر.
3/4 كوب زيت.
3 ملاعق كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر.
ملعقة كبيرة كاكاو بودر.
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.
2 ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.
نصف ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.
رشة ملح.
كوب حليب سائل.
للزينة
كوب كريمة شوكولاتة.
3 ملاعق نسكويك بودر.
لوز شرائح.

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدا.

- أضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق حتى تحصلي على خليط ناعم غني بالشوكولاتة. ثم احفظي كوبا متوسطا من الخليط جانبا.

- اخفقي البيض والفانيليا جيدا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدا.

- أنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنغ بودر والبيكنغ صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.

- إذا احتاج الأمر أضيفي ربع كوب حليب سائل حتى يكون القوام هشا. ثم جهزي قالبا مدهونا بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك.

- اخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 40 – 45 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي، إذا خرج نظيفا دل على النضج.

- اترك الكيك في الفرن بعد إطفائه واترك باب الفرن مفتوحا قليلا لمدة عشر دقائق حتى تهدأ.

- صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبا واتركيها تبرد تماما.

- زيني بالكريمة وبودرة النسكويك وشرائح اللوز وتصبح الكعكة جاهزة للتقديم.

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