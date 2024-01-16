كيك نسكويك شوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

كعكة النسكويك من أنواع الكيك الهشة والخفيفة التي يحبها الجميع تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كوب دقيق.

بيضتان.

كوب سكر.

3/4 كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر.

ملعقة كبيرة كاكاو بودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.

رشة ملح.

كوب حليب سائل.

للزينة

كوب كريمة شوكولاتة.

3 ملاعق نسكويك بودر.

لوز شرائح.

طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدا.

- أضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق حتى تحصلي على خليط ناعم غني بالشوكولاتة. ثم احفظي كوبا متوسطا من الخليط جانبا.

- اخفقي البيض والفانيليا جيدا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدا.

- أنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنغ بودر والبيكنغ صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.

- إذا احتاج الأمر أضيفي ربع كوب حليب سائل حتى يكون القوام هشا. ثم جهزي قالبا مدهونا بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك.

- اخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 40 – 45 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي، إذا خرج نظيفا دل على النضج.

- اترك الكيك في الفرن بعد إطفائه واترك باب الفرن مفتوحا قليلا لمدة عشر دقائق حتى تهدأ.

- صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبا واتركيها تبرد تماما.

- زيني بالكريمة وبودرة النسكويك وشرائح اللوز وتصبح الكعكة جاهزة للتقديم.