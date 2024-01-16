كيك نسكويك شوكولاتة...

كعكة النسكويك من أنواع الكيك الهشة والخفيفة التي يحبها الجميع تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «حياتك».
المكونات
2 كوب دقيق.
بيضتان.
كوب سكر.
3/4 كوب زيت.
3 ملاعق كبيرة شوكولاتة نسكويك بودر.
ملعقة كبيرة كاكاو بودر.
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.
2 ملعقة صغيرة بيكنغ بودر.
نصف ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.
رشة ملح.
كوب حليب سائل.
للزينة
كوب كريمة شوكولاتة.
3 ملاعق نسكويك بودر.
لوز شرائح.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واخلطي جيدا.
- أضيفي الحليب مع الخلط ثم النسكويك والكاكاو، واستمري بالخفق حتى تحصلي على خليط ناعم غني بالشوكولاتة. ثم احفظي كوبا متوسطا من الخليط جانبا.
- اخفقي البيض والفانيليا جيدا ثم أضيفي باقي الخليط مع البيض واخفقي جيدا.
- أنخلي الدقيق مع رشة الملح والبيكنغ بودر والبيكنغ صودا وأضيفيه بالتدريج علي خليط الشوكولاتة وقلبي بملعقة خشب لتحصلي على قوام كريمي للكيك.
- إذا احتاج الأمر أضيفي ربع كوب حليب سائل حتى يكون القوام هشا. ثم جهزي قالبا مدهونا بالزيت ورشة دقيق ثم صبي فيه خليط الكيك.
- اخبزي في فرن ساخن على 180 مئوية لمدة 40 – 45 دقيقة واختبري النضج بعود خشبي، إذا خرج نظيفا دل على النضج.
- اترك الكيك في الفرن بعد إطفائه واترك باب الفرن مفتوحا قليلا لمدة عشر دقائق حتى تهدأ.
- صبي كوب الشوكولاتة الذي وضعناه جانبا واتركيها تبرد تماما.
- زيني بالكريمة وبودرة النسكويك وشرائح اللوز وتصبح الكعكة جاهزة للتقديم.
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