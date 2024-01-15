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معكرونة كشري بالعدس حارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 12:36 مساء
معكرونة كشري بالعدس حارة
حضري المعكرونة بشكل جديد على طريقة الكشري الحار (أرشيفية: الإنترنت)
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الكشري من الأطباق المصرية الشهيرة و اللذيذة، نقدم لك طريقة إعداد طبق المعكرونة الاسباجيتي‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الكشري. تعرفي معنا على المكونات والمقادير والطريقة، بحسب «فتافيت».

المكونات
2 كوب من العدس الأخضر (مسلوق).
كوب من الإسباجيتي (مطبوخة).
ملح وفلفل أسود (حسب الذوق).
¼ ملعقة صغيرة من الكمون.
2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.
2 ملعقة طعام من الخل البلسمي.
4 حبات بصل، مقطع إلى شرائح.
¼ كوب من ماء سلق العدس.
زيت، للقلي.
500 غرام من عصير الطماطم.
5 ملاعق طعام من معجون الطماطم.
2 حبة بصل، مقطع إلى قطع صغيرة.
7 فصوص من الثوم، مفروم.
3 ملاعق صغيرة من الخل الأحمر.
4 ملاعق طعام من زيت الزيتون.
ملح وفلفل، حسب الذوق.
رقائق شطة، حسب الذوق.
10 أوراق ريحان.

للتزيين
رقائق شطة
طماطم كرزية.
ريحان.

طريقة التحضير
- في قدر يُشوح البصل في زيت الزيتون إلى أن يطرى ويصبح شفافًا، ثم يضاف الثوم ويُطهى حتى يتحمر قليلاً، ثم يضاف معجون الطماطم ويُطهى لمدة دقيقتين. يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود ورقائق الشطة والخل.

- يضاف عصير الطماطم وأوراق الريحان، ويُغلى الخليط غليانًا خفيفًا على نار هادئة لمدة نصف ساعة تقريبًا إلى أن يصبح لون الصلصة داكنًا، ثم يتم التخلص من أوراق الريحان.

لعمل الكشري:
- يُحمر البصل في الزيت حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم يُصفى من الزيت في الحال ويوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

- في الخلاط الكهربي يُخلط كوب من العدس مع ماء سلق العدس ونصف كمية البصل المحمر و2 ملعقة طعام من زيت الزيتون والخل البلسمي، ويُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون. تُضرب المكونات في الخلاط حتى يصبح الخليط كالعجين الناعم.

- يُخلط باقي العدس مع الباستا، وتُغرف الباستا في منتصف طبق تقديم وتوضع على الوجه صلصة الطماطم الحارة والبصل المحمر. يُفرد عجين العدس على جانب الطبق، وتُرش الزينة على الوجه.

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