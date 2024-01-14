نودلز بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

استمتعي بطبق غني بالخضراوات والألوان المبهجة والمذاق المميز من النودلز بالجمبري. جربيه كما بالوصفة، واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكي وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

250 غرام نودلز (مطبوخة حسب تعليمات المغلف)

3 ملاعق كبيرة صويا صوص

ملعقة كبيرة شيلي صوص

500 غرام جمبري متوسط الحجم مغسول ونظيف

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة زيت نباتي

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 بصلة أبيض مفرومة ناعم

بيضة مخفوقة خفيفا

2 بصلة أخضر مفرومة ناعمة

4 ملاعق صنوبر مشوح بالزيت

1/4 كأس كزبرة خضراء مفرومة

طريقة التحضير

- في وعاء على النار، نخلط السكر مع عصير الليمون والصويا صوص والشيلي صوص، حتى تمتزج، ويذوب السكر.

- نحضر مقلاة ذات قطر كبير، ونضعها على نار متوسطة، ونضع بها الزيت ونشوح فيه البصل مع الجمبري مع الثوم ثلاث دقائق.

- نضيف إلى خليط الجمبري خليط الصوص والنودلز، ونقلب.

- نزيح الخليط كله إلى جانب المقلاة، لنترك مساحة لقلي البيض.

- نترك البيض ليستوي نصف استواء، ثم نخلطه مع الخليط النودلز والجمبري والصوص.

- نضيف الصنوبر، ونقلب دقيقة فقط، ثم نضيف الكزبرة الخضراء والبصل الأخضر، ونقلب بسرعة، ونرفع المكونات من على النار.