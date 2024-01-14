سلطة العدس بالجبن الحلوم

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير سلطة العدس بالجبن الحلوم طبق سلطة سهل التحضير ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة احرصي على تناولها باستمرار. تعلمي طريقة تحضيره معنا وأعديه بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

ملعقة صغيرة كمون.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/2 كوب عدس أسمر مسلوق.

1/2 كوب جبن حلوم مكعبات.

كوب خس روماني ناعم.