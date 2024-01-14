طريقة تحضير سلطة العدس بالجبن الحلوم طبق سلطة سهل التحضير ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة احرصي على تناولها باستمرار. تعلمي طريقة تحضيره معنا وأعديه بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
ملعقة صغيرة كمون.
عصير ليمونة.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
1/2 كوب عدس أسمر مسلوق.
1/2 كوب جبن حلوم مكعبات.
كوب خس روماني ناعم.
طريقة التحضير
- قومي بوضع الخس المفروم مع العدس المسلوق والجبن الحلوم في طبق الخلط ثم قومي بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون والكمون وحركي المزيج حتى تتوزع وتتجانس مع بعضها البعض وقدمي السلطة باردة.
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