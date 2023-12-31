  • Alwasat News
Atwasat

بامية بالطماطم والثوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 02:13 مساء
بامية بالطماطم والثوم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير طاجن البامية مع الثوم واللحم المفروم (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعرف البامية بأنها من الخضراوات الشهية، وتحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد في بناء الجسم وتقويته.
نقدم لكِ طريقة تحضيرها باللحم المفروم، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
1/2 كيلو لحم مفروم
1/2 كيلو بامية
4 فصوص ثوم مفروم
ملح
شطة
فلفل أسود مطحون
عصير طماطم
ملعقة كبيرة: سمن - زيت
شوربة

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة، ضعي الزيت والسمن.

- ضعي الثوم المفروم في الإناء، وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

- ضعي الطماطم المعصورة على الثوم تدريجيًا، ثم ضعي البامية والشوربة واللحم المفروم، وقلبي.

- تبلي البامية بالملح والفلفل والشطة، وقلبي برفق، ثم غطي الإناء، واتركيها حتى تنضج.

- ضعي البامية في طاجن، ثم ضعيها في الفرن خمس دقائق تحت الشواية، لتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر

الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على ...
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على ...
بيلينغهام: الفوز بـ«الكلاسيكو» أمام برشلونة أفضل لحظات 2023

بيلينغهام: الفوز بـ«الكلاسيكو» أمام برشلونة أفضل لحظات 2023
10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»

10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»
تظاهرة حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان على غزة (بالصور)

تظاهرة حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان على غزة (بالصور)
البشائر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الأولمبي

البشائر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الأولمبي
المروج يفوز على التعاون بهدفين في «دورينا»

المروج يفوز على التعاون بهدفين في «دورينا»
بابا الفاتيكان: ذكرى بيليه لا تمحى

بابا الفاتيكان: ذكرى بيليه لا تمحى
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات (شاهد)

«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ...
وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما

وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما
البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه

البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في ...
جماهير الأهلي طرابلس توجه رسالة حب لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

جماهير الأهلي طرابلس توجه رسالة حب لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الديك الرومي المشوي لسهرة رأس السنة
الديك الرومي المشوي لسهرة رأس السنة
بيكاتا الدجاج بالليمون
بيكاتا الدجاج بالليمون
ملوخية خضراء بأسهل الخطوات
ملوخية خضراء بأسهل الخطوات
سكالوب بطاطا بالجبن الشيدر
سكالوب بطاطا بالجبن الشيدر
برجر ديك رومي
برجر ديك رومي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بسكويت اللوز وجوز الهند
بسكويت اللوز وجوز الهند...
كبده الدجاج بدبس الرمان
كبده الدجاج بدبس الرمان...
أرز بسمتي بالبصل
أرز بسمتي بالبصل...
دبلة بالزبد وماء الزهر
دبلة بالزبد وماء الزهر...
رولات مسخن
رولات مسخن...
المزيد
بامية بالطماطم والثوم
بامية بالطماطم والثوم...
جراتان بطاطا بالكريمة
جراتان بطاطا بالكريمة...
أرز بالمفروم
أرز بالمفروم...
برجر ديك رومي
برجر ديك رومي...
سكالوب بطاطا بالجبن الشيدر
سكالوب بطاطا بالجبن الشيدر...
المزيد