بامية بالطماطم والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرف البامية بأنها من الخضراوات الشهية، وتحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد في بناء الجسم وتقويته.

نقدم لكِ طريقة تحضيرها باللحم المفروم، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم

1/2 كيلو بامية

4 فصوص ثوم مفروم

ملح

شطة

فلفل أسود مطحون

عصير طماطم

ملعقة كبيرة: سمن - زيت

شوربة

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة، ضعي الزيت والسمن.

- ضعي الثوم المفروم في الإناء، وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

- ضعي الطماطم المعصورة على الثوم تدريجيًا، ثم ضعي البامية والشوربة واللحم المفروم، وقلبي.

- تبلي البامية بالملح والفلفل والشطة، وقلبي برفق، ثم غطي الإناء، واتركيها حتى تنضج.

- ضعي البامية في طاجن، ثم ضعيها في الفرن خمس دقائق تحت الشواية، لتصبح جاهزة للتقديم.