جراتان بطاطا بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي طريقة عمل جراتان البطاطا بالكريمة علي طريقة المطاعم، وقدميه مع طبق سلطة مفضل لكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات بطاطا

حبة بصل متوسطة مقطعة

ملح وفلفل أسود مطحون حديثا

3 ملاعق كبيرة زبدة لينة

كوبا حليب كامل الدسم

رشة جوزة الطيب

1 و1/2 كوب جبن شيدر مبشور

بقدونس مقطع للتزيين

3 ملاعق دقيق كبيرة

طريقة التحضير

- تُرص نصف كمية البطاطا على شكل طبقة في قاعدة الطاجن المجهز، ثم يوضع البصل المقطع، وتُضاف البطاطا المتبقية و يُتبل الخليط بالملح والفلفل حسب الرغبة.

- تُذاب الزبدة في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة الحرارة ثميُضاف ويُخلط الدقيق وجوزة الطيب والملح، ويُقلب باستمرار، مع الخفق لدقيقة واحدة.

- يُضاف ويُقلب الحليب، ويُطهى الخليط حتى يثخن وتُقلب الجبنة كلها مرة واحدة، ويواصل التقليب حتى تذوب لمدة من 30-60 ثانية تقريباً.

- يُصب الخليط على البطاطا، وتُغطى الصينية بورق الألومنيوم و يُخبز في فرن ساخن، درجة حرارته 400، حتى يكتسب السطح اللون البني الذهبي الفاتح، ويُقدم مع البقدونس المقطع.