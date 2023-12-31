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جراتان بطاطا بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 12:50 مساء
جراتان بطاطا بالكريمة
حضري جراتان البطاطا الشهي مع الكريمة والزبد بخطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي طريقة عمل جراتان البطاطا بالكريمة علي طريقة المطاعم، وقدميه مع طبق سلطة مفضل لكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بطاطا
حبة بصل متوسطة مقطعة
ملح وفلفل أسود مطحون حديثا
3 ملاعق كبيرة زبدة لينة
كوبا حليب كامل الدسم
رشة جوزة الطيب
1 و1/2 كوب جبن شيدر مبشور
بقدونس مقطع للتزيين
3 ملاعق دقيق كبيرة

طريقة التحضير
- تُرص نصف كمية البطاطا على شكل طبقة في قاعدة الطاجن المجهز، ثم يوضع البصل المقطع، وتُضاف البطاطا المتبقية و يُتبل الخليط بالملح والفلفل حسب الرغبة.

- تُذاب الزبدة في قدر متوسط الحجم على نار متوسطة الحرارة ثميُضاف ويُخلط الدقيق وجوزة الطيب والملح، ويُقلب باستمرار، مع الخفق لدقيقة واحدة.

- يُضاف ويُقلب الحليب، ويُطهى الخليط حتى يثخن وتُقلب الجبنة كلها مرة واحدة، ويواصل التقليب حتى تذوب لمدة من 30-60 ثانية تقريباً.

- يُصب الخليط على البطاطا، وتُغطى الصينية بورق الألومنيوم و يُخبز في فرن ساخن، درجة حرارته 400، حتى يكتسب السطح اللون البني الذهبي الفاتح، ويُقدم مع البقدونس المقطع.

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