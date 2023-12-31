أرز بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

يعد طبق الأرز باللحم المفروم من الأطباق الجانبية الشهية التي يقبل عليها الجميع. تعلمي طريقة سهلة وسريعة لتحضيره كالمحترفات، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

3/4 كيلو أرز

1/4 كيلو لحم

حبة بصل

حبتا طماطم

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوبا ماء الساخن

طريقة التحضير

- فى طاسة ساخنة بها زيت، يشوح البصل ويضاف له اللحم المفروم والتوابل، ويترك حتى ينضج تمامًا.

- فى حلة ساخنة بها زيت، يحمر الأرز نصف تحميرة.

- تضاف التوابل والملح والطماطم المفرومة واللحم المفروم، ثم الماء الساخن.

- يترك الأرز على نار هادئة حتى تمام النضج.

- قدميه ساخنًا، وزينيه بالبقدونس أو المكسرات حسب الرغبة.