أرز بالمفروم...

يعد طبق الأرز باللحم المفروم من الأطباق الجانبية الشهية التي يقبل عليها الجميع. تعلمي طريقة سهلة وسريعة لتحضيره كالمحترفات، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
3/4 كيلو أرز
1/4 كيلو لحم
حبة بصل
حبتا طماطم
ملعقتان كبيرتان من الزيت
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوبا ماء الساخن
طريقة التحضير
- فى طاسة ساخنة بها زيت، يشوح البصل ويضاف له اللحم المفروم والتوابل، ويترك حتى ينضج تمامًا.
- فى حلة ساخنة بها زيت، يحمر الأرز نصف تحميرة.
- تضاف التوابل والملح والطماطم المفرومة واللحم المفروم، ثم الماء الساخن.
- يترك الأرز على نار هادئة حتى تمام النضج.
- قدميه ساخنًا، وزينيه بالبقدونس أو المكسرات حسب الرغبة.
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