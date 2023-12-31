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أرز بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 10:27 صباحا
أرز بالمفروم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الأرز بالمفروم والمكسرات كالمحترفات (أرشيفية: الإنترنت)
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يعد طبق الأرز باللحم المفروم من الأطباق الجانبية الشهية التي يقبل عليها الجميع. تعلمي طريقة سهلة وسريعة لتحضيره كالمحترفات، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
3/4 كيلو أرز
1/4 كيلو لحم
حبة بصل
حبتا طماطم
ملعقتان كبيرتان من الزيت
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوبا ماء الساخن

طريقة التحضير
- فى طاسة ساخنة بها زيت، يشوح البصل ويضاف له اللحم المفروم والتوابل، ويترك حتى ينضج تمامًا.

- فى حلة ساخنة بها زيت، يحمر الأرز نصف تحميرة.

- تضاف التوابل والملح والطماطم المفرومة واللحم المفروم، ثم الماء الساخن.

- يترك الأرز على نار هادئة حتى تمام النضج.

- قدميه ساخنًا، وزينيه بالبقدونس أو المكسرات حسب الرغبة.

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