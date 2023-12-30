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الديك الرومي المشوي لسهرة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 01:41 مساء
الديك الرومي المشوي لسهرة رأس السنة
تعلمي طريقة سهلة وسريعة لتحضير الديك الرومي، وأعديه في عزائمك (أرشيفية: الإنترنت)
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طريقة تحضير الديك الرومي المشوي في الفرن بأسهل طريقة، وقدميه على سفرة عزائمك لليلة رأس السنة. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ديك رومي كامل غير مقطع
ملعقة هيل مطحون
250 غرام زبدة مقطعة مكعبات
ملعقة ثوم بودرة
ملعقة بصل بودرة
حبتا بصل مقطع شرائح
15 فص ثوم صحيح
ملعقة كبيرة ملح خشن
حبة جزر مقطع مكعبات
أعواد كرفس
ملعقة زنجبيل مطحون

طريقة التحضير
- في وعاء عميق، ذوبي الزنجبيل والملح والهيل والثوم البودر والبصل البودر في الماء، ثم احقني الديك بهذا الخليط.

- ضعي الزبدة اللينة والبابريكا والملح والثوم في طبق، واخلطيها جيدا، ووزعي الزبدة على الديك الرومي مع فركه جيدا، ليتغطى بطبقة الزبدة. ولنجاح هذه الخطوة، يفضل أن يكون جلد الديك جافا.

- ضعي الخضراوات في بطن الديك الرومي، ثم سخني الفرن على درجة حرارة 400 مئوية.

- احضري صينية الفرن، وضعي عليها شبك، ثم ضعي الديك على الشبك بدون تغطية.

- ضعي الديك الرومي في الفرن إلى أن يتحمر ويصبح لونه ذهبيا.

- خففي من درجة حرارة الفرن، لتصبح 180، ثم ضعي فوق الديك قطعة من ورق الألومنيوم، لكن بدون إحكام.

- أعيدي الديك الرومي إلى الفرن، وبعد فترة من الوقت ستلاحظين سائلا يتساقط منه.

- ابدأي في توزيع السائل مرة أخري علي الديك من أعلي حتي تمام التسوية، واغلقي الفرن، واتركي الديك الرومي نحو ربع ساعة قبل إخراجه من الفرن وتقطيعه.

- قدميه بجانب الخضراوات والسائل الناتج من التسوية مع أرز بالمكسرات، وزيني به سفرة عزومتك.

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