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شرائح الخبز بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 11:38 صباحا
شرائح الخبز بالبصل
شرائح الخبز بالبصل من أشهي المقبلات المحببة للجميع.. زيًني بها سفرتك وقت عزائمكِ (أرشيفية: الإنترنت)
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حضري شرائح الخبز الشهية مع البصل في 15 دقيقة، وزيني سفرتك بها، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي.

المكونات
¼ ملعقة صغيرة ملح
80 غرام زبدة مملحة فى درجة حرارة الغرفة
3 فصوص ثوم مقشرة ومهروسة
ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس مفرومة ناعما جدا
4 شرائح خبز (من أي نوع تفضلونه)

طريقة التحضير
- نخلط الزبدة والبقدونس والثوم والملح معا بواسطة شوكة، حتى تتجانس جيداً.

- بواسطة سكين، نمسح وجه شرائح الخبز بكمية جيدة من الخليط، ونضعها فى صينية تصلح للفرن.

- ندخل الصينية الفرن تحت الشواية لسبع دقائق حتى يتحمر الخبز، ثم نخرجها، وتصبح الشرائح جاهزة للتقديم.

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