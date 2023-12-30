شرائح الخبز بالبصل...

حضري شرائح الخبز الشهية مع البصل في 15 دقيقة، وزيني سفرتك بها، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي.
المكونات
¼ ملعقة صغيرة ملح
80 غرام زبدة مملحة فى درجة حرارة الغرفة
3 فصوص ثوم مقشرة ومهروسة
ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس مفرومة ناعما جدا
4 شرائح خبز (من أي نوع تفضلونه)
طريقة التحضير
- نخلط الزبدة والبقدونس والثوم والملح معا بواسطة شوكة، حتى تتجانس جيداً.
- بواسطة سكين، نمسح وجه شرائح الخبز بكمية جيدة من الخليط، ونضعها فى صينية تصلح للفرن.
- ندخل الصينية الفرن تحت الشواية لسبع دقائق حتى يتحمر الخبز، ثم نخرجها، وتصبح الشرائح جاهزة للتقديم.
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