شرائح الخبز بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط

حضري شرائح الخبز الشهية مع البصل في 15 دقيقة، وزيني سفرتك بها، واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي.

المكونات

¼ ملعقة صغيرة ملح

80 غرام زبدة مملحة فى درجة حرارة الغرفة

3 فصوص ثوم مقشرة ومهروسة

ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس مفرومة ناعما جدا

4 شرائح خبز (من أي نوع تفضلونه)

طريقة التحضير

- نخلط الزبدة والبقدونس والثوم والملح معا بواسطة شوكة، حتى تتجانس جيداً.

- بواسطة سكين، نمسح وجه شرائح الخبز بكمية جيدة من الخليط، ونضعها فى صينية تصلح للفرن.

- ندخل الصينية الفرن تحت الشواية لسبع دقائق حتى يتحمر الخبز، ثم نخرجها، وتصبح الشرائح جاهزة للتقديم.