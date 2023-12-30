كبة نية تركية...

طريقة تحضير الكبة النية بالطريقة التركية بتوابلها الأصلية المميزة. اتبعي خطوات ومكونات الوصفة بدقة، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
500 غرام لحم مفروم
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1/2 ملعقة: بهارات مشكلة - فلفل أسود - ملح - فلفل أحمر ناعم - كمون مطحون
كوب نعناع أخضر مفروم ناعم
حبة بصل مفروم ناعم
1/2 كوب برغل مغسول ومصفي
فلفل أحمر مفروم ناعم
قرفة
طريقة التحضير
- ضعي اللحم في محضرة الطعام مع خمسة مكعبات ثلج والكمون، واخلطي لخمس دقائق حتى تتجانس المكونات، ثم ضعيها جانبا.
- ضعي الفلفل الأحمر والنعناع والبصل والملح والفلفل المطحون والبهارات في محضرة الطعام، واخلطي.
- اخلطي اللحم المحضر مع البرغل وخليط البهارات والنعناع والفلفل في وعاء باليد جيدا، حتى تتمازج المكونات، ويمكنك تبليل اليد بالماء، لسهولة المزج.
- ضعي الخليط في طبق التقديم، ورشي عليه القرفة وزيت الزيتون، واحرصي على حفظ الكبة النية في الثلاجة، لتقديمها باردة.
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