جمبري مقلي بجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

جمبري مقلي مغلف بطبقة من جوز الهند وصفة جديدة وطبق لذيذ مقرمش وشهي يمكنك تقديمه كمقبلات، تعلميه معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو من الجمبري المقشر (21-25) مع ترك الذيل.

1/4 كوب من الدقيق.

1/2 ملعقة من مسحوق الثوم.

1/2 ملعقة من الملح.

2 بيضة مخفوقة.

1 1/2 كوب من جوز الهند.

1/2 كوب من البقسماط (فتات الخبز).

زيت زيتون أو أي زيت نباتي.

طريقة التحضير

- شطف الروبيان جيداً بمياه باردة، ويترك حتى يجف على مناشف ورقية.

- يخلط كل من كوب الدقيق والفلفل والملح ومسحوق الثوم وفي وعاء آخر يخلط جوز الهند والبقسماط.

- يغمس الجمبري في الدقيق، ثم البيض، ثم في جوز الهند والبقسماط.

- تسخن مقلاة بزيت الزيتون على النار على حرارة متوسطة. ويقلى الجمبري لمدة 2-3 دقائق لكل جانب؛ حتى يكتسب اللون الذهبي.