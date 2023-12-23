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كيك الزبيب والفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 10:32 صباحا
كيك الزبيب والفول السوداني
خطوات سهلة وسريعة لتحضير كيكة شهية من الزبيب واللوز والفول السوداني (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي طريقة تحضير كيكة الزبيب والقرفة، وقدميها مع فنجان من الشاي، واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك من صنع يديكي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ملعقتان كبيرتان من القرفة
ملعقة صغيرة من سائل فانيليا
4 بيضات
رشة ملح
كوبا دقيق
1/2 كوب زبيب
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
كوب سكر
1/4 كوب بندق مجروش
1/4 كوب فول سوداني مجروش
1/4 كوب لوز مجروش

طريقة التحضير
- باستخدام مضرب البيض الكهربائي، يجرى خفق الزبدة مع السكر والفانيليا، ويستمر الخفق حتى يذوب السكر، ويتحول لون الزبدة للأصفر الفاتح، وقوامها لقوام كريمي هش جداً.

- تضاف بيضة تلو الأخرى، ونستمر في الخفق، حتى يمتزج البيض تماماً. وفي طبق تحضير، يخلط الدقيق مع البيكينغ باودر والملح والقرفة.

- يضاف خليط المكونات الجافة على خليط الكيكة على مرتين حتى يمتزج تماماً، ثم تخلط المكسرات مع الزبيب، وتضاف عليها ملعقة كبيرة دقيق، وتقلب معها حتى تتغلف بالدقيق تماما.

- تضاف المكسرات والزبيب إلى خليط الكيك، ويقلب حتى يمتزج ويتوزع، وتحضر صينية كيك مستطيلة، وتدهن جيدا بالزبدة.

- يرش الدقيق داخلها، ويغلف قاع الصينية بالدقيق تماماً.

- ترش رشة صغيرة من البيكينغ صودا في قاع الصينية، ثم يصب خليط الكيك ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 بشعلة من الأسفل فقط، ولا تفتح الشواية إطلاقاً.

- يجرى اختبار نضج الكيك باستخدام عود خشبي أو طرف سكينة، وتترك الكيكة لتبرد تماما قبل نقلها من صينية الخبز، وتحفظ في علبة بلاستيكية تمنع دخول الهواء تماماً.

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