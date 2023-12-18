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سلطة كبده بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 09:27 صباحا
سلطة كبده بدبس الرمان
حضري طبق سلطة شهيا ومغذيا من الكبده والمشروم (أرشيفية: الإنترنت)
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حضري طبق سلطة بمكونات جديدة ومفيدة من الكبده والخضراوات، وقدميها لعائلتك بجانب وجبة الغداء، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
خس (واحدة)
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان
بصل
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملعقة صغيرة ملح
كوب بقدونس طازج مفروم
ليمونتان مقطعتان شرائح
ملعقة كبيرة خل
1/2 كوب مشروم
1/4 كيلو كبده
1/4 كوب صنوبر

طريقة التحضير
- نسلق الكبده مع ماء وخل، ونشوّح الثوم مع زيت زيتون، ونضع الصنوبر ثم الكبده، وتقلب جيداً، ثم نضع البصل والمشروم وشرائح الليمون ودبس الرمان.

- نضع الخليط على الخس، ويرش بالبقدونس، ليصبح جاهزا للتقديم.

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