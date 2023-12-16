كريمة طبخ كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

بخطوات بسيطة ومكونات متوافرة في مطبخك، حضري كريمة الطبخ، واستخدميها في إعداد وصفاتك الشهية علي طريقتك الخاصة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبا حليب كامل الدسم

ملعقتان كبيرتان زبدة نباتية

ملعقتان كبيرتان طحين

ملعقة كبيرة من النشا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي، اخلطى الحليب مع النشا والطحين والملح والزبدة دقيقتين.

- جهزي قدر غير لاصق، وضعي فيه المزيج المخلوط. وعلى نار هادئة جداً، ابدأي فى التحريك المستمر.

- عند ملاحظة أن الخليط بدأ يغلي ويثخن، ارفعي الكريمة عن النار.

- أعيدي المزيج للخلاط، واخلطيه من جديد حتى تتجانس المكونات جيداً.

- استخدمي مزيج الكريمة في إعداد الوصفات حسب الرغبة.