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كبدة دجاج بالكزبرة والرمان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 01:06 مساء
كبدة دجاج بالكزبرة والرمان
طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية والمغذية بالكزبرة والرمان (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية والمغذية بالكزبرة والرمان وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «جست فوود».

المكونات
250 غرام كبدة دجاج.
نصف ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
3 فصوص ثوم.
بصل وسط.
ملعقة كبيرة دبس رمان.
حبة فلفل.
نصف باقة معدنوس.
2 ملعقة كبيرة زيت.
حبة شطة خضراء.
ملح على حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- ضيفي إلى الكبدة الثوم المهروس، والبهارات، والخل والملح.

- في قدر على النار، اسكبي الزيت وأضيفي البصل بعد تقطيعه إلى مربعات صغيرة. قبل تغيّر لون البصل، أضيفي الكبدة واقليها.

- ثمّ ضيفي الفلفل بعد تقطيعها إلى شرائح رفيعة، أضيفي الشطة الخضراء بعد هرسها واتركي الخليط على النار حتى تقل كمية العصارة.

- أضيفي المعدنوس بعد فرمه فرما ناعما، ثم أضيفي دبس الرمان وحركي المكونات حتى تتجانس وتصبح جاهزة للتقديم.

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