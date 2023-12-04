إسباغتي بكرات اللحم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكم طريقة تحضير المعكرونة مع كرات اللحم الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

450 غرام معكرونة إسباغتي.

½ كيلو لحم مفروم.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

ملعقة كبيرة صوص باربكيو.

ملعقة كبيرة مستردة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 كوب عصير طماطم.

كوب طماطم معلب.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 ½ كوب شوربة دجاج.

½ كوب كريمة لباني.

5 عدد أوراق ريحان طازج.

كرة موتزاريلا مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير

- في وعاء نضع اللحم مع البقسماط وصوص الباربيكيو والمستردة ونتبلها بالملح والفلفل.

- نخلط مكونات كرات اللحم معا جيدا ونكور اللحم 5 كرات.

- في طاسة ساخنة على النار نضع الزبدة والزيت ونضع اللحم ليأخذ لونا رائعا.

- نرفع اللحم من على النار وفي الطاسة نفسها نضع مكعب زبدة.

- نضيف الثوم ونقلبه قليلا ونضع عصير الطماطم مع الطماطم المعلبة.

- ونقلبهم ثم نضيف مرقة الدجاج لتغلي المكونات ونضع المعكرونة ونغطيها لمدة 5 دقائق.

- ونقلب المعكرونة ونضع كرات اللحم بينها ونضع صلصة الطماطم بينهم.

- نغطي المعكرونة لمدة 20 دقيقة ثم نضيف الكريمة اللباني عليه ونضع الجبن الموتزاريلا، وأوراق الريحان ونغطيها لمدة 5 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.