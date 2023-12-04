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إسباغتي بكرات اللحم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 04:02 مساء
إسباغتي بكرات اللحم
طريقة تحضير المعكرونة مع كرات اللحم الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم إليكم طريقة تحضير المعكرونة مع كرات اللحم الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
450 غرام معكرونة إسباغتي.
½ كيلو لحم مفروم.
2 ملعقة كبيرة بقسماط.
ملعقة كبيرة صوص باربكيو.
ملعقة كبيرة مستردة.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
2 كوب عصير طماطم.
كوب طماطم معلب.
ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
1 ½ كوب شوربة دجاج.
½ كوب كريمة لباني.
5 عدد أوراق ريحان طازج.
كرة موتزاريلا مقطع شرائح.
ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير
- في وعاء نضع اللحم مع البقسماط وصوص الباربيكيو والمستردة ونتبلها بالملح والفلفل.

- نخلط مكونات كرات اللحم معا جيدا ونكور اللحم 5 كرات.

- في طاسة ساخنة على النار نضع الزبدة والزيت ونضع اللحم ليأخذ لونا رائعا.

- نرفع اللحم من على النار وفي الطاسة نفسها نضع مكعب زبدة.

- نضيف الثوم ونقلبه قليلا ونضع عصير الطماطم مع الطماطم المعلبة.

- ونقلبهم ثم نضيف مرقة الدجاج لتغلي المكونات ونضع المعكرونة ونغطيها لمدة 5 دقائق.

- ونقلب المعكرونة ونضع كرات اللحم بينها ونضع صلصة الطماطم بينهم.

- نغطي المعكرونة لمدة 20 دقيقة ثم نضيف الكريمة اللباني عليه ونضع الجبن الموتزاريلا، وأوراق الريحان ونغطيها لمدة 5 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.

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