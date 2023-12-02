حساء عدس هندي حار

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ ممن يفضلون تجربة الوصفات الهندية والأكلات ذات المذاق الحار، فاخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير حساء العدس الأصفر الحار على الطريقة الهندية. تعلميها معنا، وطبقيها بنفسك، وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كوب عدس أصفر

ملعقة من بذور الخردل

3 ملاعق زيت نباتي

ملعقة صغيرة كمون

4 أكواب مرق دجاج

ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حار

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

ورق كاري

ملح وفلفل

ثوم مهروس

عصير ليمونة

طريقة التحضير

- اغسلي العدس جيدا، ثم ضعيه في قدر على النار مع المرق والكركم والفلفل الحار والكمون والهيل وأوراق الكاري.

- دعي المزيج يغلي على نار هادئة لـ30 دقيقة، حتى ينضج العدس، واخلطي المزيج في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطي جيدا حتى يصبح المزيج ناعما، ثم أعيديه إلى القدر.

- سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم اضيفي الثوم وبذور الخردل، وقلبيهما جيدا لـ5 دقائق، ثم اضيفيهما إلى مزيج الشوربة، وحركي جيدا.

- نكهي الخليط بعصير الليمون والملح والفلفل، ثم اتركي الشوربة تغلي على نار هادئة 5 دقائق إضافية، وقدميها ساخنة.