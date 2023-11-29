مسقعة بالمفروم والبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير المسقعة الشهية بطريقة جديدة عن طريق طهيها في الفرن تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

2 باذنجان مقطعة إلى شرائح رفيعة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصل مفروم فرمًا ناعمًا

حبتان ثوم مهروس

800 غرام لحم مفروم

400 غرام طماطم مقشرة ومهروسة

ملعقة صغيرة قرفة

ملح بحسب الرغبة

بهارات مشكلة نصف ملعقة صغيرة

نصف كوب جبن موزاريلا

رذاذ الزيت - بحسب الحاجة

لتحضير صلصة البشاميل:

75 غرام زبد

دقيق 75 غرامًا

كوبان من الحليب

طريقة التحضير

- انثري الملح على شرائح الباذنجان واتركيها جانبًا لبعض الوقت حتى يمتص الملح فائض الماء.

- رشيها برذاذ الزيت واقليها على عدة دفعات في مقلاة على النار لحوالي دقيقتين أو ثلاث من كل جهة حتى تتحمر.

- ضعيها في طبق على محارم ورقية وفي قدر على نار متوسطة، حمي زيت الزيتون وقلي البصل والثوم ثم أضيفي اللحم.

- اطهي لحوالي 6-8 دقائق ثم أضيفي الطماطم، القرفة، الملح والبهارات المشكلة واتركي المزيج حتى يغلي.

- خففي النار واتركي القدر على النار لـ30 دقيقة إضافية حتى تتبخر السوائل.

لتحضير صلصة البشاميل

- ذوبي الزبد في قدر صغير على نار متوسطة ثم أضيفي الدقيق واطهي لدقيقة واحدة حتى تتمازج المكونات ثم أضيفي الحليب تدريجيًا مع الخلط المستمر.

- خففي النار واستمري بالتحريك حتى تصبح الصلصة سميكة.

- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وادهني صينية زجاجية مقاومة للحرارة بالزبد وصفي شرائح الباذنجان في قعر الصينية ثم اضيفي مزيج اللحم فوقها.

- أعيدي نفس الخطوة مع الانتهاء بطبقة باذنجان واسكبي صلصة البشاميل وانثري فوقها جبن الموزاريلا.

- اخبزي المسقعة لحوالي 45 دقيقة حتى يصبح وجهها ذهبي اللون وتصبح جاهزة للتقديم.