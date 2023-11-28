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أقراص تونة كروكيت مقرمشة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 02:33 مساء
أقراص تونة كروكيت مقرمشة
حضرى كروكيت تونة مقرمشة لأطفالك بسهولة (أرشيفية: الإنترنت)
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كروكيت التونة المقرمشة تتكون من أقراص تونة مقرمشة سيحبها الأطفال كثيراً، إلى جانب أنها مغذية وشهية. تعلميها معنا في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 ملاعق كبيرة زبدة
½ كوب بصل مفروم ناعم
فص ثوم مفروم
½ كوب دقيق
⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود
¼ ملعقة صغيرة ملح
⅛ ملعقة صغيرة بابريكا
كوب حليب كامل الدسم
350 غرام تونة
⅔ كوب فتات خبز
بيضة
ملعقة كبيرة ماء
كوبا زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير
- نذوب الزبدة في قدر متوسط، ثم نضيف البصل والثوم ونحرك، حتى يذبلا، ثم نضيف الدقيق والملح والفلفل والبابريكا ونحرك لنحو دقيقتين، حتى تظهر فقاعات.

- نضيف الحليب ونستمر في التحريك حتى يصبح المزيج سميكاً، ثم نضيف التونة ونحرك، ثم نضع مزيج التونة في وعاء متوسط ونغطيه ونضعه في البراد 3 ساعات على الأقل أو لليلة كاملة.

- قبل التقديم، نرطب اليدين بالماء، ونبدأ في تشكيل أقراص التونة، ثم نخفق البيضة مع ملعقة كبيرة ماء في وعاء، ثم نغمس كروكيت التونة في فتات الخبز ثم داخل مزيج البيض والماء ثم في فتات الخبز مجدداً حتى تغطيها تماماً .

- نضع كوبي زيت في مقلاة عميقة، ونحمي الزيت جيداً، ثم نقلي كروكيت التونة فيه حتى تكتسب لوناً ذهبياً، ثم نصفيها من الزيت تماماً ونتركها جانباً بعض الوقت، ثم نقدمها.

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