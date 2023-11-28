سجق بالخضراوات في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

ورقة سجق بالخضار في الفرن وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من السجق والفلفل الملون. لذيذة وشهية وغنية بالفيتامينات. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام سجق

حبتا بصل مقطعتان مكعبات

فلفل ملون مقطع

طماطم مقطعة مكعبات

½ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا

طريقة التحضير

- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف السجق ونقلب، ونتركه 10 دقائق حتى يتغير لونه، ثم نضيف البصل والفلفل والطماطم، ونقلب لـ5 دقائق.

- نسكب المكونات في صينية فرن مغلفة بورق الزبدة، ثم نحكم إغلاقها باستخدام ورق القصدير، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ45 دقيقة.

- بعد تمام النضج، نخرجها ونضعها في طبق التقديم.