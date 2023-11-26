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دجاج بشرائح البصل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 05:16 مساء
دجاج بشرائح البصل
طريقة سهلة وسريعة لطهى أوراك الدجاج، وإعدادها في مطبخك بسهولة (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير أوراك الدجاج مع شرائح البصل المكرمل، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
8 أوراك صغيرة (2 كيلو)
كيلو بصل شرائح
½ كيلو فلفل شرائح
حبتا طماطم شرائح
كوب مياه بصل
ملعقتان كبيرتان من الكاتشب
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
½ كوب زيت
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
ليمون

طريقة التحضير
- فى وعاء كبير، نضع الكاتشب مع مياه البصل والبهارات والملح والفلفل وعصير الليمون، ونخلط التتبيلة جيدا، ونتبل بها الأوراك.

- فى طنجرة ساخنة على نار عالية، نضع الزيت ثم البصل، ونشوحه ونتبله بتوابل تتبيلة الأوراك نفسها، ثم نضيف الفلفل والطماطم.

- نقلب البصل قليلا، ثم نضعه فى صينية الفرن وعليه الأوراك وباقى التتبيلة، وندخلها الفرن على حرارة 180 لـ30 دقيقة حتى تمام النضج، لتصبح جاهزة للتقديم.

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