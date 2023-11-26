دجاج بشرائح البصل...

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير أوراك الدجاج مع شرائح البصل المكرمل، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
8 أوراك صغيرة (2 كيلو)
كيلو بصل شرائح
½ كيلو فلفل شرائح
حبتا طماطم شرائح
كوب مياه بصل
ملعقتان كبيرتان من الكاتشب
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
½ كوب زيت
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
ليمون
طريقة التحضير
- فى وعاء كبير، نضع الكاتشب مع مياه البصل والبهارات والملح والفلفل وعصير الليمون، ونخلط التتبيلة جيدا، ونتبل بها الأوراك.
- فى طنجرة ساخنة على نار عالية، نضع الزيت ثم البصل، ونشوحه ونتبله بتوابل تتبيلة الأوراك نفسها، ثم نضيف الفلفل والطماطم.
- نقلب البصل قليلا، ثم نضعه فى صينية الفرن وعليه الأوراك وباقى التتبيلة، وندخلها الفرن على حرارة 180 لـ30 دقيقة حتى تمام النضج، لتصبح جاهزة للتقديم.
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