دجاج بشرائح البصل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير أوراك الدجاج مع شرائح البصل المكرمل، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

8 أوراك صغيرة (2 كيلو)

كيلو بصل شرائح

½ كيلو فلفل شرائح

حبتا طماطم شرائح

كوب مياه بصل

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

½ كوب زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ليمون

طريقة التحضير

- فى وعاء كبير، نضع الكاتشب مع مياه البصل والبهارات والملح والفلفل وعصير الليمون، ونخلط التتبيلة جيدا، ونتبل بها الأوراك.

- فى طنجرة ساخنة على نار عالية، نضع الزيت ثم البصل، ونشوحه ونتبله بتوابل تتبيلة الأوراك نفسها، ثم نضيف الفلفل والطماطم.

- نقلب البصل قليلا، ثم نضعه فى صينية الفرن وعليه الأوراك وباقى التتبيلة، وندخلها الفرن على حرارة 180 لـ30 دقيقة حتى تمام النضج، لتصبح جاهزة للتقديم.