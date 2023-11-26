سلطة جرجير بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي طريقة تحضير طبق سلطة الجرجير بدبس الرمان والفطر معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب جوز مجروش

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب رمان حب

كوب فطر

بصل مقطع شرائح

ملعقة كبيرة دبس رمان

حزمة جرجير

رشة ملح

طريقة التحضير

- ضعي كلا من الجرجير والبصل والفطر والجوز ونصف كمية حب الرمان في وعاء عميق، ثم قلبي المكونات جيدا.

- قلبي عصير الليمون في طبق آخر مع الملح ودبس الرمان وزيت الزيتون حتى تتداخل المكونات، ثم اسكبي هذا المزيج على السلطة، وقلبي جيدا.

- ضعي السلطة في طبق التقديم، وزينيها بباقي كمية الرمان والجوز المجروش ثم قدميها.