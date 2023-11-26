سلطة جرجير بدبس الرمان...

تعلمي طريقة تحضير طبق سلطة الجرجير بدبس الرمان والفطر معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب جوز مجروش
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب رمان حب
كوب فطر
بصل مقطع شرائح
ملعقة كبيرة دبس رمان
حزمة جرجير
رشة ملح
طريقة التحضير
- ضعي كلا من الجرجير والبصل والفطر والجوز ونصف كمية حب الرمان في وعاء عميق، ثم قلبي المكونات جيدا.
- قلبي عصير الليمون في طبق آخر مع الملح ودبس الرمان وزيت الزيتون حتى تتداخل المكونات، ثم اسكبي هذا المزيج على السلطة، وقلبي جيدا.
- ضعي السلطة في طبق التقديم، وزينيها بباقي كمية الرمان والجوز المجروش ثم قدميها.
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