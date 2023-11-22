  • Alwasat News
Atwasat

شيش طاووق قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 03:24 مساء
شيش طاووق قليل السعرات الحرارية
بطريقة صحية شهية قليلة السعرات الحرارية وسريعة حضري شيش طاووق (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بطريقة صحية شهية قليلة السعرات الحرارية وسريعة حضري شيش طاووق بوصفة مناسبة للحمية الغذائية وتناوليه مع طبق من السلطة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ملعقتان من معجون طماطم
ثوم مفروم
كيلو صدور دجاج مقطع
ملح وفلفل
زعتر مجفف
كوبان من الزبادي
ملاعق صغيرة خردل
ملعقتان من عصير الليمون
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملعقتان صغيرتان من السماق

طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الزبادي والبصل والثوم والخردل والزعتر ومعجون الطماطم وأضيفي الملح والفلفل الأسود والكركم وزيت الزيتون والسماق وعصير الليمون الحامض واخلطي المزيج حتى يتجانس.

- ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها بالتتبيلة وغطي الوعاء بورق نايلون لاصق وأدخليه إلى الثلاجة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

- ثم ضعي الطاووق في قدر على نار متوسطة وغطي القدر جزئيًا واطهي الدجاج لـ30 دقيقة حتى ينضج مع التقليب من وقت إلى آخر ثم قدمي الطاووق ساخنًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طريقة عمل دجاج محشي في الفرن
طريقة عمل دجاج محشي في الفرن
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
حساء الذرة على الطريقة الصينية
حساء الذرة على الطريقة الصينية
فلافل بالحمص
فلافل بالحمص
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي ......
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»...
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات...
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية...
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس...
المزيد
كيك التين بالشوفان
كيك التين بالشوفان...
شيش طاووق قليل السعرات الحرارية
شيش طاووق قليل السعرات الحرارية...
سلمون بالبرتقال
سلمون بالبرتقال...
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية...
فلافل بالحمص
فلافل بالحمص...
المزيد