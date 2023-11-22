شيش طاووق قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة صحية شهية قليلة السعرات الحرارية وسريعة حضري شيش طاووق بوصفة مناسبة للحمية الغذائية وتناوليه مع طبق من السلطة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقتان من معجون طماطم

ثوم مفروم

كيلو صدور دجاج مقطع

ملح وفلفل

زعتر مجفف

كوبان من الزبادي

ملاعق صغيرة خردل

ملعقتان من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقتان صغيرتان من السماق

طريقة التحضير

- في وعاء ضعي الزبادي والبصل والثوم والخردل والزعتر ومعجون الطماطم وأضيفي الملح والفلفل الأسود والكركم وزيت الزيتون والسماق وعصير الليمون الحامض واخلطي المزيج حتى يتجانس.

- ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها بالتتبيلة وغطي الوعاء بورق نايلون لاصق وأدخليه إلى الثلاجة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

- ثم ضعي الطاووق في قدر على نار متوسطة وغطي القدر جزئيًا واطهي الدجاج لـ30 دقيقة حتى ينضج مع التقليب من وقت إلى آخر ثم قدمي الطاووق ساخنًا.

