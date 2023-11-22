  • Alwasat News
Atwasat

سلمون بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:59 مساء
سلمون بالبرتقال
طريقة تحضير سمك السلمون بصوص البرتقال في الفرن (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعلمي معنا طريقة تحضير سمك السلمون بصوص البرتقال في الفرن، وصفة سريعة التحضير وشهية مناسبة لمن يتبعون نظاما صحيا لخسارة الوزن. تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
500 غرام فيليه سلمون.
ملعقة كبيرة عسل.
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
عود بصل أخضر مفروم ناعم.
ملعقة كبيرة صويا صوص.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة خل.
1/2 ملعقة زنجبيل مطحون.
ملعقة ملح.
ملعقة كمون مطحون.
حبة عصير برتقال.

طريقة التحضير
- اخلطي كل مكونات التتبيلة معا في صينية الفرن ثم قومي بإضافة السمك وتبليه بها جيدا، ثم قومي بتغطية الصينية وأدخليها إلى الثلاجة لمدة ساعتين.

- ثم قومي بتحمية الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج السمك مع الحرص أن تكون النار من الأسفل.

- ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن واسكبي السمك في طبق التقديم وقدميه ساخنا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طريقة عمل أرانب بالأعشاب
طريقة عمل أرانب بالأعشاب
طريقة عمل كوسة بالحمص
طريقة عمل كوسة بالحمص
طريقة عمل دجاج محشي في الفرن
طريقة عمل دجاج محشي في الفرن
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
حساء الذرة على الطريقة الصينية
حساء الذرة على الطريقة الصينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي في طرابلس
بوصفات إيطالية وليبية مشتركة.. انطلق أسبوع المطبخ الإيطالي ......
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»...
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات
وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات...
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية
إعداد السمك الحار على الطريقة اليابانية...
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس...
المزيد
سلمون بالبرتقال
سلمون بالبرتقال...
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية
ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية...
فلافل بالحمص
فلافل بالحمص...
حساء الذرة على الطريقة الصينية
حساء الذرة على الطريقة الصينية...
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
طريقة عمل المسخن الفلسطيني...
المزيد