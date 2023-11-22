سلمون بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير سمك السلمون بصوص البرتقال في الفرن، وصفة سريعة التحضير وشهية مناسبة لمن يتبعون نظاما صحيا لخسارة الوزن. تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام فيليه سلمون.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عود بصل أخضر مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة خل.

1/2 ملعقة زنجبيل مطحون.

ملعقة ملح.

ملعقة كمون مطحون.

حبة عصير برتقال.

طريقة التحضير

- اخلطي كل مكونات التتبيلة معا في صينية الفرن ثم قومي بإضافة السمك وتبليه بها جيدا، ثم قومي بتغطية الصينية وأدخليها إلى الثلاجة لمدة ساعتين.

- ثم قومي بتحمية الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج السمك مع الحرص أن تكون النار من الأسفل.

- ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن واسكبي السمك في طبق التقديم وقدميه ساخنا.

