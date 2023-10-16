طاجين حوت مشوي حار

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الحوت المشوي بالخلطة الحارة مع البطاطا وزيت الزيتون. تعلمي الطريقة وأعديها في مطبخك بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

حوت 2 كيلو (منظف).

عصير الليمون حبة.

زيت الزيتون 2 ملعقة كبيرة.

كمون ملعقة صغيرة (مطحون).

فلفل أحمر ملعقة صغيرة.

الثوم فصّان (مفروم شرائح) .

بابريكا ملعقة صغيرة.

بهارات الحوت ملعقة صغيرة.

ملح ربع ملعقة صغيرة.

فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة.

البطاطا: 2 حبة (كبيرة / مقشرة ومقطعة دوائر).

طريقة التحضير

- اصنعي بواسطة السكين شقوقًا بالحوت واخلطي عصير الليمون مع الكمون والزيت والفلفل الأحمر والبابريكا والفلفل الأسود وبهارات الحوت والملح في وعاء.

- وزعي المزيج داخل وخارج الحوت وفي الشقوق ثم أدخلي الحوت للثلاجة لمدة ساعة.

- سخني الفرن على حرارة متوسطة 200 درجة و ضعي حبات البطاطا الدوائر في طاجين الفرن بعد أن تدهنيه بالقليل من الزيت ثم ضعي الحوت فوقه.

- غطي الطاجين بورق القصدير وأدخلي الطبق الفرن لمدة 25 دقيقة إلى 40 دقيقة حسب نضوج الحوت.

- ارفعي ورق القصدير وحمري الوجه لمدة خمس دقائق وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخضار.