طاجين حوت مشوي حار...

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الحوت المشوي بالخلطة الحارة مع البطاطا وزيت الزيتون. تعلمي الطريقة وأعديها في مطبخك بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
حوت 2 كيلو (منظف).
عصير الليمون حبة.
زيت الزيتون 2 ملعقة كبيرة.
كمون ملعقة صغيرة (مطحون).
فلفل أحمر ملعقة صغيرة.
الثوم فصّان (مفروم شرائح) .
بابريكا ملعقة صغيرة.
بهارات الحوت ملعقة صغيرة.
ملح ربع ملعقة صغيرة.
فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة.
البطاطا: 2 حبة (كبيرة / مقشرة ومقطعة دوائر).
طريقة التحضير
- اصنعي بواسطة السكين شقوقًا بالحوت واخلطي عصير الليمون مع الكمون والزيت والفلفل الأحمر والبابريكا والفلفل الأسود وبهارات الحوت والملح في وعاء.
- وزعي المزيج داخل وخارج الحوت وفي الشقوق ثم أدخلي الحوت للثلاجة لمدة ساعة.
- سخني الفرن على حرارة متوسطة 200 درجة و ضعي حبات البطاطا الدوائر في طاجين الفرن بعد أن تدهنيه بالقليل من الزيت ثم ضعي الحوت فوقه.
- غطي الطاجين بورق القصدير وأدخلي الطبق الفرن لمدة 25 دقيقة إلى 40 دقيقة حسب نضوج الحوت.
- ارفعي ورق القصدير وحمري الوجه لمدة خمس دقائق وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخضار.
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