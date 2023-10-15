فرنش توست بالجبن...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الفرنش توست الشهي مع شرائح الجبن، وقدميه ساخنا كطبق جانبي لفطورك، واستمتعي بفطور جديد رائع مع مشروبك المفضل، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب من جبنة الموزاريلا
1/2 كوب من الزبدة اللينة
2 بيضة
1/4 كوب من الجبنة المدخنة مقطعة شرائح
كوب كبير من الحليب السائل
1/2 كوب من جبنة شيدر مبروشة
كوب كبير من الكريمة السائلة
شرائح توست
طريقة التحضير
- اخفقي البيض في وعاء عميق، ثم اضيفي الحليب السائل والكريمة السائلة، مع الاستمرار في الخفق، حتى تمتزج المكونات معا.
- توزع على شريحة من التوست طبقات من جبنة الشيدر والموزاريلا والمدخنة، ثم توضع عليها شريحة أخرى من التوست.
- يغمس ساندويتش التوست في مزيج الحليب والبيض جيدا، مع وضع الزبدة في مقلاة واسعة، وتترك حتى تذوب.
- يوضع التوست في الزبدة، ويقلب حتى يصبح ذهبيا.
تعليقات