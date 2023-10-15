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فرنش توست بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 08:32 صباحا
فرنش توست بالجبن
طريقة تحضير الفرنش توست الشهي مع شرائح الجبن لفطور شهي (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الفرنش توست الشهي مع شرائح الجبن، وقدميه ساخنا كطبق جانبي لفطورك، واستمتعي بفطور جديد رائع مع مشروبك المفضل، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كوب من جبنة الموزاريلا
1/2 كوب من الزبدة اللينة
2 بيضة
1/4 كوب من الجبنة المدخنة مقطعة شرائح
كوب كبير من الحليب السائل
1/2 كوب من جبنة شيدر مبروشة
كوب كبير من الكريمة السائلة
شرائح توست

طريقة التحضير
- اخفقي البيض في وعاء عميق، ثم اضيفي الحليب السائل والكريمة السائلة، مع الاستمرار في الخفق، حتى تمتزج المكونات معا.

- توزع على شريحة من التوست طبقات من جبنة الشيدر والموزاريلا والمدخنة، ثم توضع عليها شريحة أخرى من التوست.

- يغمس ساندويتش التوست في مزيج الحليب والبيض جيدا، مع وضع الزبدة في مقلاة واسعة، وتترك حتى تذوب.

- يوضع التوست في الزبدة، ويقلب حتى يصبح ذهبيا.

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