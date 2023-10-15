فرنش توست بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الفرنش توست الشهي مع شرائح الجبن، وقدميه ساخنا كطبق جانبي لفطورك، واستمتعي بفطور جديد رائع مع مشروبك المفضل، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب من جبنة الموزاريلا

1/2 كوب من الزبدة اللينة

2 بيضة

1/4 كوب من الجبنة المدخنة مقطعة شرائح

كوب كبير من الحليب السائل

1/2 كوب من جبنة شيدر مبروشة

كوب كبير من الكريمة السائلة

شرائح توست

طريقة التحضير

- اخفقي البيض في وعاء عميق، ثم اضيفي الحليب السائل والكريمة السائلة، مع الاستمرار في الخفق، حتى تمتزج المكونات معا.

- توزع على شريحة من التوست طبقات من جبنة الشيدر والموزاريلا والمدخنة، ثم توضع عليها شريحة أخرى من التوست.

- يغمس ساندويتش التوست في مزيج الحليب والبيض جيدا، مع وضع الزبدة في مقلاة واسعة، وتترك حتى تذوب.

- يوضع التوست في الزبدة، ويقلب حتى يصبح ذهبيا.