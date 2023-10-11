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بطاطا بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 03:07 مساء
بطاطا بالعسل
طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الحلوة مع البشاميل والعسل الأبيض (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الحلوة مع البشاميل والعسل الأبيض، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو بطاطا.
3 ملاعق كبيرة دقيق.
4 ملاعق كبيرة زبدة.
ملعقتان كبيرتان سكر على البطاطا.
1 ½ كوب مياه.
لتر حليب.
4 ملاعق كبيرة عسل أبيض للبشاميل.

طريقة التحضير
- تقشر البطاطا ثم تقطع مكعبات ثم ترفع على النار ويضاف إليها المياه والسكر.

- وعندما تقرب من النضج نأخذ كوبا من مياه سلق البطاطا.

- ونذوب فيها العسل الأبيض ونتركها جانبا.

لعمل البشاميل
- في حلة على النار يضاف الزيت ثم الزبدة ثم ثلاث ملاعق دقيق ثم يقلب جيدا.

- تضاف المياه التي أذبنا فيها العسل ونضيف إليها الحليب حتى نحصل على قوام ناعم.

- نضع البطاطا بعد هرسها في طاجن بايركس المدهون بالزبدة.

- يضاف على الوجه البشاميل ثم تدخل الفرن تحت الشواية من 10 دقائق إلى 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

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