بطاطا بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير البطاطا الحلوة مع البشاميل والعسل الأبيض، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو بطاطا.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقتان كبيرتان سكر على البطاطا.

1 ½ كوب مياه.

لتر حليب.

4 ملاعق كبيرة عسل أبيض للبشاميل.

طريقة التحضير

- تقشر البطاطا ثم تقطع مكعبات ثم ترفع على النار ويضاف إليها المياه والسكر.

- وعندما تقرب من النضج نأخذ كوبا من مياه سلق البطاطا.

- ونذوب فيها العسل الأبيض ونتركها جانبا.

لعمل البشاميل

- في حلة على النار يضاف الزيت ثم الزبدة ثم ثلاث ملاعق دقيق ثم يقلب جيدا.

- تضاف المياه التي أذبنا فيها العسل ونضيف إليها الحليب حتى نحصل على قوام ناعم.

- نضع البطاطا بعد هرسها في طاجن بايركس المدهون بالزبدة.

- يضاف على الوجه البشاميل ثم تدخل الفرن تحت الشواية من 10 دقائق إلى 15 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.