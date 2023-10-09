حساء الفريك بالبصل والكزبرة...

لمذاق شهي ودافئ، حضري حساء الفريك بالبصل، وزينيه بالكزبرة، وقدميه لعائلتك من صنع يديكي، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
مرق دجاج
كوب ماء
صلصة طماطم
2 عود قرفة
ثوم
ملح وفلفل
طماطم مفرومة
كوب فريك
ملح وفلفل
عود قرفة
زيت زيتون
كزبرة خضراء مفرومة
شرائح ليمون
طريقة التحضير
- انقعي الفريك في الماء ساعة تقريبا، بعد غسله جيدا، وضعي قدرا على النار به الزيت، ثم نشوح به الثوم والبصل المفروم، ونستمر في التقليب، حتى يذبل كل من البصل والثوم.
- اضيفي إلى المكونات صلصة الطماطم والطماطم المفرومة، وقلبي، ثم اتركي جميع المكونات حتى تتسبك.
- ارفعي كل المكونات السابقة مع الفريك على النار، واتركيها 5 دقائق، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والقرفة.
- اضيفي المرق والماء إلى المكونات، واتركيها حتى الغليان، ثم نهدئ درجة الحرارة، ويترك الحساء على النار ثلث ساعة تقريبا حتى تمام نضج المكونات.
- صبي حساء الفريك في طبق التقديم، وزينيه بالكزبرة والليمون، وقدميه ساخنا.
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