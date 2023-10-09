حساء الفريك بالبصل والكزبرة

القاهرة - بوابة الوسط

لمذاق شهي ودافئ، حضري حساء الفريك بالبصل، وزينيه بالكزبرة، وقدميه لعائلتك من صنع يديكي، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

مرق دجاج

كوب ماء

صلصة طماطم

2 عود قرفة

ثوم

ملح وفلفل

طماطم مفرومة

كوب فريك

ملح وفلفل

عود قرفة

زيت زيتون

كزبرة خضراء مفرومة

شرائح ليمون

طريقة التحضير

- انقعي الفريك في الماء ساعة تقريبا، بعد غسله جيدا، وضعي قدرا على النار به الزيت، ثم نشوح به الثوم والبصل المفروم، ونستمر في التقليب، حتى يذبل كل من البصل والثوم.

- اضيفي إلى المكونات صلصة الطماطم والطماطم المفرومة، وقلبي، ثم اتركي جميع المكونات حتى تتسبك.

- ارفعي كل المكونات السابقة مع الفريك على النار، واتركيها 5 دقائق، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والقرفة.

- اضيفي المرق والماء إلى المكونات، واتركيها حتى الغليان، ثم نهدئ درجة الحرارة، ويترك الحساء على النار ثلث ساعة تقريبا حتى تمام نضج المكونات.

- صبي حساء الفريك في طبق التقديم، وزينيه بالكزبرة والليمون، وقدميه ساخنا.