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السجق على الطريقة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 11:25 صباحا
السجق على الطريقة الإيطالية
سجق شهي بخطوات بسيطة من المطبخ الإيطالي (الإنترنت)
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سجق شهي بخطوات بسيطة من المطبخ الإيطالي، تعلميه معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
6 حبات من السجق
2 ملعقة من الزبدة
بصلة صفراء مقطعة لشرائح
1\2 بصلة حمراء مقطعة شرائح
4 فصوص من الثوم المفروم
ثمرة فلفل حمراء مقطعة شرائح
ثمرة فلفل خضراء مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة من الريحان المجفف
1\4 كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير
- يوضع السجق في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، حتى يأخذ اللون البني من جميع الأطراف.

- توضع الزبدة على النار حتى تذوب، ويضاف إليها البصل الأصفر والأحمر والثوم، ويطهي من 2-3 دقائق.

- يضاف إليه شرائح الفلفل الأحمر والأخضر والريحان والزعتر وزيت الزيتون والسجق، ثم تغطى المكونات، وتترك على نار هادئة 10 دقائق.
 

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