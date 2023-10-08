السجق على الطريقة الإيطالية...

سجق شهي بخطوات بسيطة من المطبخ الإيطالي، تعلميه معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
6 حبات من السجق
2 ملعقة من الزبدة
بصلة صفراء مقطعة لشرائح
1\2 بصلة حمراء مقطعة شرائح
4 فصوص من الثوم المفروم
ثمرة فلفل حمراء مقطعة شرائح
ثمرة فلفل خضراء مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة من الريحان المجفف
1\4 كوب من زيت الزيتون
طريقة التحضير
- يوضع السجق في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، حتى يأخذ اللون البني من جميع الأطراف.
- توضع الزبدة على النار حتى تذوب، ويضاف إليها البصل الأصفر والأحمر والثوم، ويطهي من 2-3 دقائق.
- يضاف إليه شرائح الفلفل الأحمر والأخضر والريحان والزعتر وزيت الزيتون والسجق، ثم تغطى المكونات، وتترك على نار هادئة 10 دقائق.
تعليقات