السجق على الطريقة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

سجق شهي بخطوات بسيطة من المطبخ الإيطالي، تعلميه معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 حبات من السجق

2 ملعقة من الزبدة

بصلة صفراء مقطعة لشرائح

1\2 بصلة حمراء مقطعة شرائح

4 فصوص من الثوم المفروم

ثمرة فلفل حمراء مقطعة شرائح

ثمرة فلفل خضراء مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

1\4 كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير

- يوضع السجق في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، حتى يأخذ اللون البني من جميع الأطراف.

- توضع الزبدة على النار حتى تذوب، ويضاف إليها البصل الأصفر والأحمر والثوم، ويطهي من 2-3 دقائق.

- يضاف إليه شرائح الفلفل الأحمر والأخضر والريحان والزعتر وزيت الزيتون والسجق، ثم تغطى المكونات، وتترك على نار هادئة 10 دقائق.

