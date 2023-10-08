سلمون بالبيض

القاهرة - بوابة الوسط

شرائح السلمون المدخن بالبيض وجبة شهية ولذيذة، حضريها في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، واستمتعي بفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1/4 كوب زبدة مذابة

ملعقة كبيرة ماء

4 صفار بيض

8 بياض البيض

رشة فلفل أبيض

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة خل أبيض

200 غرام سلمون مدخن

باكت خبز مقطع شرائح

طريقة التحضير

- اخفقي صفار البيض مع الماء وعصير الليمون، وضعيها في حمام مائي، ثم نضيف الزبدة تدريجيا مع التقليب المستمر، حتي يتجانس الخليط.

- نكهيها بالملح والفلفل، ثم ارفعي المكونات، واتركيها جانبا.

- في إناء آخر به ماء علي النار، اضيفي الخل حتي يغلي.

- خفضي النار، ثم ضعي بياض البيض 3 دقائق.

- حضري شرائح الخبز بدهنها بالزبدة، وضعي عليها شرائح السلمون، ثم بياض البيض، ثم طبقة من الصلصة.

