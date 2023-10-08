سلمون بالبيض...

شرائح السلمون المدخن بالبيض وجبة شهية ولذيذة، حضريها في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة، واستمتعي بفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
1/4 كوب زبدة مذابة
ملعقة كبيرة ماء
4 صفار بيض
8 بياض البيض
رشة فلفل أبيض
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ملعقة صغيرة خل أبيض
200 غرام سلمون مدخن
باكت خبز مقطع شرائح
طريقة التحضير
- اخفقي صفار البيض مع الماء وعصير الليمون، وضعيها في حمام مائي، ثم نضيف الزبدة تدريجيا مع التقليب المستمر، حتي يتجانس الخليط.
- نكهيها بالملح والفلفل، ثم ارفعي المكونات، واتركيها جانبا.
- في إناء آخر به ماء علي النار، اضيفي الخل حتي يغلي.
- خفضي النار، ثم ضعي بياض البيض 3 دقائق.
- حضري شرائح الخبز بدهنها بالزبدة، وضعي عليها شرائح السلمون، ثم بياض البيض، ثم طبقة من الصلصة.
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