أجنحة دجاج بالباربكيو

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة وسريعة لتحضير أجنحة الدجاج المشوية بصوص الباربكيو بمذاق المطاعم الجاهزة نفسه، تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

- 15 قطعة أجنحة دجاج منظفة

- 1/2 كوب صوص باربكيو

- فص ثوم مهروس

- 1/2 كوب عسل

- ملح وفلفل

- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، تبلي أجنحة الدجاج بالملح والفلفل.

- اشوي الأجنحة بالفرن في صينية مدهونة بالقليل من الزيت على نار متوسطة، حتى تتحمر.

- امزجي الصويا والعسل والباربكيو صوص والثوم والزيت معا، ثم صبي الخليط فوق الأجنحة، وادخلي الصينية الفرن 40 دقيقة، حتى تنضج، وقدميها.