أجنحة دجاج بالباربكيو...

طريقة سهلة وسريعة لتحضير أجنحة الدجاج المشوية بصوص الباربكيو بمذاق المطاعم الجاهزة نفسه، تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
- 15 قطعة أجنحة دجاج منظفة
- 1/2 كوب صوص باربكيو
- فص ثوم مهروس
- 1/2 كوب عسل
- ملح وفلفل
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، تبلي أجنحة الدجاج بالملح والفلفل.
- اشوي الأجنحة بالفرن في صينية مدهونة بالقليل من الزيت على نار متوسطة، حتى تتحمر.
- امزجي الصويا والعسل والباربكيو صوص والثوم والزيت معا، ثم صبي الخليط فوق الأجنحة، وادخلي الصينية الفرن 40 دقيقة، حتى تنضج، وقدميها.
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