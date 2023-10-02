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أجنحة دجاج بالباربكيو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 08:18 صباحا
أجنحة دجاج بالباربكيو
طريقة سهلة وسريعة لتحضير أجنحة الدجاج المشوية بصوص الباربكيو (الإنترنت)
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طريقة سهلة وسريعة لتحضير أجنحة الدجاج المشوية بصوص الباربكيو بمذاق المطاعم الجاهزة نفسه، تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
- 15 قطعة أجنحة دجاج منظفة
- 1/2 كوب صوص باربكيو
- فص ثوم مهروس
- 1/2 كوب عسل
- ملح وفلفل
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

طريقة التحضير
- في وعاء عميق، تبلي أجنحة الدجاج بالملح والفلفل.

- اشوي الأجنحة بالفرن في صينية مدهونة بالقليل من الزيت على نار متوسطة، حتى تتحمر.

- امزجي الصويا والعسل والباربكيو صوص والثوم والزيت معا، ثم صبي الخليط فوق الأجنحة، وادخلي الصينية الفرن 40 دقيقة، حتى تنضج، وقدميها.

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