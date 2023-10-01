ميلك شيك حلوى القطن

القاهرة - بوابة الوسط

فاجئي عائلتك بمشروب بارد ومبهج من حلوى القطن، لبذي سينال إعجاب الجميع، خصوصا صغارك. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

ملعقة فانيليا

كوب من حلوى القطن

كوب حليب بارد

شوكولاتة بيضاء مذابة

شوكولاتة فارمسيل ملونة للتزيين

كوب آيس كريم فانيليا

طريقة التحضير

- احضري أكواب التقديم، وضعيها خمس دقائق في البراد.

- ذوبي الشوكولاتة البيضاء لدقيقة في الميكروويف.

- اغمسي الأكواب في الشوكولاتة المذابة، ثم غطيها بالشوكولاتة الفارمسيل الملونة، بعد ذلك ضعي الأكواب مرة أخرى في الفريزر لوقت التقديم.

- في الخلاط الكهربائي، اخفقي الحليب البارد مع حلوى القطن والآيس كريم والفانيليا، وقدمي الأكواب باردة.