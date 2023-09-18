حمام مشوي من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

تمتعي بالمذاق الرائع للحمام المشوي علي الطريقة المصرية وأعديه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات.

معدنوس مفروم.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة فلفل.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة عصير ليمون.

2 حمام.

طريقة التحضير

- نظفي الحمام جيدا ثم شقيه من الظهر واغسليه جيدا بالماء البارد.

- اخلطي الملح والليمون والثوم المفروم والزيت والفلفل والبهارات وتبليه ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

- اشويه على الجريل أو الفحم وأسقيه على الشواية بخليط التوابل من وقت لآخر حتى ينضج ثم قدميه ساخنا وزينيه بالمعدنوس.

