  • Alwasat News
Atwasat

حمام مشوي من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 01:46 مساء
حمام مشوي من المطبخ المصري
تمتعي بالمذاق الرائع للحمام المشوي على الطريقة المصرية (الإنترنت)
alwasat radio

تمتعي بالمذاق الرائع للحمام المشوي علي الطريقة المصرية وأعديه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
5 فص ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة بهارات.
معدنوس مفروم.
ملعقة كبيرة زيت.
ملعقة صغيرة فلفل.
ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة عصير ليمون.
2 حمام.

طريقة التحضير
- نظفي الحمام جيدا ثم شقيه من الظهر واغسليه جيدا بالماء البارد.

- اخلطي الملح والليمون والثوم المفروم والزيت والفلفل والبهارات وتبليه ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

- اشويه على الجريل أو الفحم وأسقيه على الشواية بخليط التوابل من وقت لآخر حتى ينضج ثم قدميه ساخنا وزينيه بالمعدنوس.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا

قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر
العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد

العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد
كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبز الفاهيتا
خبز الفاهيتا
كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس
كرات اللحم بالكريمة والمعدنوس
كوكيز الشوكولاتة دون سكر
كوكيز الشوكولاتة دون سكر
كيك التمر في الميكروويف
كيك التمر في الميكروويف
معكرونة بالفلفل الحار
معكرونة بالفلفل الحار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عصير الشمندر والرمان لمناعة أقوى
عصير الشمندر والرمان لمناعة أقوى...
بسكويت اللوز والقرفة
بسكويت اللوز والقرفة...
باستا شيبس
باستا شيبس...
تارت مالح لأطفالك في المدرسة
تارت مالح لأطفالك في المدرسة...
مكمورة الدجاج من المطبخ الأردني
مكمورة الدجاج من المطبخ الأردني...
المزيد
حمام مشوي من المطبخ المصري
حمام مشوي من المطبخ المصري...
فتة جمبري بالبابريكا
فتة جمبري بالبابريكا...
بطاطا مشوية بالزعتر
بطاطا مشوية بالزعتر...
معكرونة بالفلفل الحار
معكرونة بالفلفل الحار...
كيك التمر في الميكروويف
كيك التمر في الميكروويف...
المزيد