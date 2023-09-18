معكرونة بالفلفل الحار...

لعاشقات المذاق الحار اخترنا لكِ طريقة تحضير المعكرونة بصلصة الفلفل الأحمر الحار، حضريها وقدميها بجانب الدجاج المشوي، وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
500 غرام معكرونة.
حبة بصل مفروم.
3 ملاعق زيت نباتي.
ملح وفلفل.
بابريكا.
كوب صلصة طماطم.
جبن بارميزان حسب الرغبة.
ملعقة من معجون الفلفل الأحمر الحار.
طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي بحسب التعليمات المدونة على العبوة وصفيها واتركيها جانباً.
- سخني الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة وقلبي فيه البصل حتى يذبل.
- نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم أضيفي صلصة الطماطم ومعجون الفلفل الأحمر.
- اتركي المزيج على حرارة متوسطة حتى تسمك الصلصة قليلاً
-أضيفي المعكرونة المسلوقة وقلبي حتى تتداخل المكونات.
- أخيرا ضعي القليل من جبن البارميزان على وجه الطبق بحسب رغبتك وقدميه ساخناً.
تعليقات