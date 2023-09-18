معكرونة بالفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط

لعاشقات المذاق الحار اخترنا لكِ طريقة تحضير المعكرونة بصلصة الفلفل الأحمر الحار، حضريها وقدميها بجانب الدجاج المشوي، وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

500 غرام معكرونة.

حبة بصل مفروم.

3 ملاعق زيت نباتي.

ملح وفلفل.

بابريكا.

كوب صلصة طماطم.

جبن بارميزان حسب الرغبة.

ملعقة من معجون الفلفل الأحمر الحار.

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي بحسب التعليمات المدونة على العبوة وصفيها واتركيها جانباً.

- سخني الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة وقلبي فيه البصل حتى يذبل.

- نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم أضيفي صلصة الطماطم ومعجون الفلفل الأحمر.

- اتركي المزيج على حرارة متوسطة حتى تسمك الصلصة قليلاً

-أضيفي المعكرونة المسلوقة وقلبي حتى تتداخل المكونات.

- أخيرا ضعي القليل من جبن البارميزان على وجه الطبق بحسب رغبتك وقدميه ساخناً.

