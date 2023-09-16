فاهيتا لحم بالفلفل الملون والأفوكادو

القاهرة - بوابة الوسط

خلال 30 دقيقة، حضري لحم الفاهيتا بالفلفل كوجبة سريعة التحضير، وتناوليها بجانب البطاطا المقلية المقرمشة، وذلك فقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام فيليه اللحم مقطع شرائح طولية

ملعقة كبيرة زيت نباتي

حبة بصل مقطعة شرائح

فلفل أحمر وأصفر مقطع شرائح

حبة أفوكادو مقشر ومقطع شرائح

ملح وفلفل

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء طازجة ومفرومة

طريقة التحضير

- سخني مقلاة سميكة وواسعة على نار متوسطة، ثم اضيفي الزيت واللحم، وقلبي 3 دقائق، حتى يصبح بني اللون.

- تبلي اللحم بالملح والفلفل، وقلبي دقيقة إضافية، ثم ارفعي اللحم من المقلاة، وضعيه في طبق جانبا.

- اضيفي في المقلاة نفسها البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والأفوكادو والكمون والفلفل الحار المطحون، وقلبي على نار متوسطة إلى عالية لـ5 دقائق.

- ضعي اللحم في طبق التقديم، ثم اضيفي الخضار، ووزعي الكزبرة على الوجه، وقدميها ساخنة.