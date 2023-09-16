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فاهيتا لحم بالفلفل الملون والأفوكادو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 09:57 صباحا
فاهيتا لحم بالفلفل الملون والأفوكادو
في 30 دقيقة، حضري وجبة غذائية متكاملة من اللحم والخضراوات (الإنترنت)
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خلال 30 دقيقة، حضري لحم الفاهيتا بالفلفل كوجبة سريعة التحضير، وتناوليها بجانب البطاطا المقلية المقرمشة، وذلك فقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام فيليه اللحم مقطع شرائح طولية
ملعقة كبيرة زيت نباتي
حبة بصل مقطعة شرائح
فلفل أحمر وأصفر مقطع شرائح
حبة أفوكادو مقشر ومقطع شرائح
ملح وفلفل
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون
2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء طازجة ومفرومة

طريقة التحضير
- سخني مقلاة سميكة وواسعة على نار متوسطة، ثم اضيفي الزيت واللحم، وقلبي 3 دقائق، حتى يصبح بني اللون.

- تبلي اللحم بالملح والفلفل، وقلبي دقيقة إضافية، ثم ارفعي اللحم من المقلاة، وضعيه في طبق جانبا.

- اضيفي في المقلاة نفسها البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والأفوكادو والكمون والفلفل الحار المطحون، وقلبي على نار متوسطة إلى عالية لـ5 دقائق.

- ضعي اللحم في طبق التقديم، ثم اضيفي الخضار، ووزعي الكزبرة على الوجه، وقدميها ساخنة.

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