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معمول بالكيري والتمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 09:09 صباحا
معمول بالكيري والتمر
أسهل طريقة لتحضير المعمول الهش بحشوة الجبن الكيري والتمر (الإنترنت)
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أسهل طريقة لتحضير المعمول الهش بحشوة الجبن الكيري والتمر، لتقدميه مع فنجان القهوة الساخن، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كوب سكر
200 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
6 قطع جبن كيري
2 كوب دقيق
رشة قرفة
رشة حبهان
معجون تمر
فانيليا - هيل

طريقة التحضير
- ضعي الزبدة وجبن الكيري في وعاء عميق، واخلطيهما جيدا، ثم اضيفي السكر والدقيق والفانيليا، واخلطي المزيج حتى يتماسك.

- غطّي العجينة بورق نيلون، واتركيها ترتاح نحو ساعة.

- في وعاء، ضعي التمر والقرفة والهيل والفانيليا، واخلطي المزيج حتى يتجانس.

- شكّلي كرات صغيرة من العجين، وكرات متساوية الحجم من الحشوة، وخذي كرة من العجين، وافرديها داخل قالب المعمول.

- اضيفي كرة من الحشوة، وأغلقي العجينة فوقها. - - اخرجي قطعة المعمول من القالب، وكرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

- ضعي قطع المعمول في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

- ادخلي الصينية الفرن المحمّى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية 12 دقيقة، حتى يكتسب المعمول اللون الذهبي.

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