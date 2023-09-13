معمول بالكيري والتمر...

أسهل طريقة لتحضير المعمول الهش بحشوة الجبن الكيري والتمر، لتقدميه مع فنجان القهوة الساخن، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب سكر
200 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
6 قطع جبن كيري
2 كوب دقيق
رشة قرفة
رشة حبهان
معجون تمر
فانيليا - هيل
طريقة التحضير
- ضعي الزبدة وجبن الكيري في وعاء عميق، واخلطيهما جيدا، ثم اضيفي السكر والدقيق والفانيليا، واخلطي المزيج حتى يتماسك.
- غطّي العجينة بورق نيلون، واتركيها ترتاح نحو ساعة.
- في وعاء، ضعي التمر والقرفة والهيل والفانيليا، واخلطي المزيج حتى يتجانس.
- شكّلي كرات صغيرة من العجين، وكرات متساوية الحجم من الحشوة، وخذي كرة من العجين، وافرديها داخل قالب المعمول.
- اضيفي كرة من الحشوة، وأغلقي العجينة فوقها. - - اخرجي قطعة المعمول من القالب، وكرّري العملية حتى انتهاء الكمية.
- ضعي قطع المعمول في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.
- ادخلي الصينية الفرن المحمّى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية 12 دقيقة، حتى يكتسب المعمول اللون الذهبي.
تعليقات