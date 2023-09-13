معمول بالكيري والتمر

القاهرة - بوابة الوسط

أسهل طريقة لتحضير المعمول الهش بحشوة الجبن الكيري والتمر، لتقدميه مع فنجان القهوة الساخن، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب سكر

200 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

6 قطع جبن كيري

2 كوب دقيق

رشة قرفة

رشة حبهان

معجون تمر

فانيليا - هيل

طريقة التحضير

- ضعي الزبدة وجبن الكيري في وعاء عميق، واخلطيهما جيدا، ثم اضيفي السكر والدقيق والفانيليا، واخلطي المزيج حتى يتماسك.

- غطّي العجينة بورق نيلون، واتركيها ترتاح نحو ساعة.

- في وعاء، ضعي التمر والقرفة والهيل والفانيليا، واخلطي المزيج حتى يتجانس.

- شكّلي كرات صغيرة من العجين، وكرات متساوية الحجم من الحشوة، وخذي كرة من العجين، وافرديها داخل قالب المعمول.

- اضيفي كرة من الحشوة، وأغلقي العجينة فوقها. - - اخرجي قطعة المعمول من القالب، وكرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

- ضعي قطع المعمول في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

- ادخلي الصينية الفرن المحمّى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية 12 دقيقة، حتى يكتسب المعمول اللون الذهبي.