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ريزو بالدجاج المقلي كالمطاعم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 01:22 مساء
ريزو بالدجاج المقلي كالمطاعم
حضري وجبة متكاملة من الأرز الشهي مع الدجاج المقلي، وأعديها في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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طبق الأرز الريزو الشهير ليس مجرد طبق أرز عادي فقط، بل هو وجبة متكاملة تستطيعين تقديمها كوجبة غداء متكاملة وغير مكلفة. تعلمي طريقتها معنا، وأعديها بنفسك في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب من الأرز المسلوق
3 فصوص ثوم
فلفل أسود
ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج
بصلة مقطعة إلي أجزاء صغيرة
ملون طعام أصفر
صوص الباربكيو
زيت
ملح
بهارات
ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة سكر
دجاج مقلي

طريقة التحضير
- ضعي كلا من الفلفل الأسود والثوم والبهارات والقرفة والسكر ومرقة الدجاج والبصل في مقلاة، واتركي الخليط على النار حتى ينضج بعض الشيء، واحذري حتى لا يحترق.

- اضيفي كوبين الأرز إليه مع كوب من الماء لكل كوب من الأرز، واتركي الوعاء على النار، حتى يجرى سلق الأرز.

- ضعي نصف كمية الأرز في طبق، واضيفي إليها قليلا من ملون الطعام الأصفر، واخلطيه به جيدا.

- ضعي ملعقتين من الزيت في مقلاة، واضيفي إليه كل الأرز المسلوق.

- اضيفي الملح إليه، وليكن من 3 – 4 ملاعق صغيرة، أو كما تحبي أن يكون طبق الأرز الخاص بكِ، ثم غطيه، واتركيه من 5 - 8 دقائق.
بذلك يصبح طبق الريزو جاهزا، ويمكنك تقديمه مع الدجاج المقلي المقرمش، وتزيينه بصوص الباربكيو، واستمتعي بطعمه.

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