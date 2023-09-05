ورق عنب في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة مختلفة وجديدة لتحضير ورق العنب في الفرن تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفق موقع «شملولة».

المكونات

رشة ملح.

كوب أرز.

1/4 كوب شبت مفروم.

رشة فلفل أسود مطحون.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

كوب عصير ليمون حامض.

حبة طماطم مفرومة.

450 غرام ورق عنب.

5 فصوص ثوم مفروم.

2 حبة بصل مفروم فرما ناعما.

1/2 كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير

- سخني الزيت في قدرٍ على النار ثم أضيفي البصل وقلبي البصل لحوالي 10 دقائق حتى يذبل.

- أضيفي بعدها الثوم المهروس إلى القدر مع الطماطم وعصير الليمون الحامض ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود المطحون وقلبي المكونات لخمس دقائق إضافية.

- أضيفي بعدها الأرز إلى القدر واتركيه لدقائق.

- ثم ارفعي القدر عن النار وأضيفي الشبت المفروم وأخلطي الحشوة واتركيها تبرد جانباً.

- انقعي ورق العنب بالماء البارد لقليلٍ من الوقت ثم صفيها وضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل ورقة ثم لفيها بإحكام وصفيها في صينية فرن.

- أغمري الأوراق بكوب من الماء ثم غطي الصينية وأدخليها إلى الفرن لساعة من الوقت حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقدم.

