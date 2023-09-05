ورق عنب في الفرن...

طريقة مختلفة وجديدة لتحضير ورق العنب في الفرن تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفق موقع «شملولة».
المكونات
رشة ملح.
كوب أرز.
1/4 كوب شبت مفروم.
رشة فلفل أسود مطحون.
ملعقة كبيرة معجون طماطم.
كوب عصير ليمون حامض.
حبة طماطم مفرومة.
450 غرام ورق عنب.
5 فصوص ثوم مفروم.
2 حبة بصل مفروم فرما ناعما.
1/2 كوب زيت نباتي.
طريقة التحضير
- سخني الزيت في قدرٍ على النار ثم أضيفي البصل وقلبي البصل لحوالي 10 دقائق حتى يذبل.
- أضيفي بعدها الثوم المهروس إلى القدر مع الطماطم وعصير الليمون الحامض ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود المطحون وقلبي المكونات لخمس دقائق إضافية.
- أضيفي بعدها الأرز إلى القدر واتركيه لدقائق.
- ثم ارفعي القدر عن النار وأضيفي الشبت المفروم وأخلطي الحشوة واتركيها تبرد جانباً.
- انقعي ورق العنب بالماء البارد لقليلٍ من الوقت ثم صفيها وضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل ورقة ثم لفيها بإحكام وصفيها في صينية فرن.
- أغمري الأوراق بكوب من الماء ثم غطي الصينية وأدخليها إلى الفرن لساعة من الوقت حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقدم.
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