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كاسترد الليمون في الميكروويف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 12:57 مساء
كاسترد الليمون في الميكروويف
حضري حلى كاسترد ليمون شهية في دقائق في الميكروويف (الإنترنت)
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في الميكروويف وفي أقل من خمس دقائق حضري كاسترد الليمون اللذيذ وقدميه كحلى باردة، تعلمي الطريقة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
كوب عصير.
3 حبات ليمون.
3 حبات بيض.
3/4 كوب سكر بودر.
1/2 كوب زبدة.

طريقة التحضير
- في وعاء خاص بالميكروويف قومي بخفق البيض مع السكر جيدا ثم أضيفي الزبدة وقشر الليمون وعصير الليمون وحركي جيدا.

- قومي بوضع الوعاء في الميكروويف لمدة 5 دقائق مع التحريك كل دقيقة حتى يصبح الكاسترد متكتلا وسميك القوام.

- قومي بوضع الكاسترد في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ثم قدميه باردا.
 

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