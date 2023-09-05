كاسترد الليمون في الميكروويف...

في الميكروويف وفي أقل من خمس دقائق حضري كاسترد الليمون اللذيذ وقدميه كحلى باردة، تعلمي الطريقة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «جمالك».
المكونات
كوب عصير.
3 حبات ليمون.
3 حبات بيض.
3/4 كوب سكر بودر.
1/2 كوب زبدة.
طريقة التحضير
- في وعاء خاص بالميكروويف قومي بخفق البيض مع السكر جيدا ثم أضيفي الزبدة وقشر الليمون وعصير الليمون وحركي جيدا.
- قومي بوضع الوعاء في الميكروويف لمدة 5 دقائق مع التحريك كل دقيقة حتى يصبح الكاسترد متكتلا وسميك القوام.
- قومي بوضع الكاسترد في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ثم قدميه باردا.
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