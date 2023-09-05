كاسترد الليمون في الميكروويف

القاهرة - بوابة الوسط

في الميكروويف وفي أقل من خمس دقائق حضري كاسترد الليمون اللذيذ وقدميه كحلى باردة، تعلمي الطريقة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

كوب عصير.

3 حبات ليمون.

3 حبات بيض.

3/4 كوب سكر بودر.

1/2 كوب زبدة.

طريقة التحضير

- في وعاء خاص بالميكروويف قومي بخفق البيض مع السكر جيدا ثم أضيفي الزبدة وقشر الليمون وعصير الليمون وحركي جيدا.

- قومي بوضع الوعاء في الميكروويف لمدة 5 دقائق مع التحريك كل دقيقة حتى يصبح الكاسترد متكتلا وسميك القوام.

- قومي بوضع الكاسترد في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ثم قدميه باردا.

