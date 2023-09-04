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سلطة فاصوليا حمراء بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 02:57 مساء
سلطة فاصوليا حمراء بالطماطم
سلطة الفاصوليا الحمراء بالطماطم من الأنواع الشهية والمغذية (الإنترنت)
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سلطة الفاصوليا الحمراء بالطماطم من الأنواع الشهية والمغذية تعلمي طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سريعة، واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
حبة طماطم متوسطة.
ملعقة صغيرة فلفل الأسود.
علبة فاصولياء حمراء.
2 ملعقة كبيرة زيت.
بصلة مُقطعة إلى قطعٍ صغيرة.
½ ليمونة حامضة.
قرن فلفل حار.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير
- نُفرغ علبة الفاصوليا مع غسلها وتصفيتها بشكلٍ جيد.

- نقوم بنزع قلب الطماطم حتى لا يتبقى بها ماء ثم نقطعها ونقطع البصل والمعدنوس والفلفل الحار.

- نخلط الفاصولياء والطماطم والبصل والفلفل الحار والمعدنوس والخل والليمون والزيت والملح والفلفل الأسود.

- نضيف المزيج إلى السلطة مع الخلط بشكلٍ جيد لتُصبح جاهزة للتقديم.

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